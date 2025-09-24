Самолет с министром обороны Испании Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда
Самолет министра обороны Испании Маргариты Роблес, который летел в Литву, испытал проблемы с работой GPS во время пролета над российским Калининградом.
Об этом пишет El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.
Самолет A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании в среду, 24 сентября, направлялся на авиабазу в Литве Шяуляй с Роблес на борту.
Во время пролета над Калининградом он "подвергся попытке нарушить работу его GPS", пишет издание.
Командир на борту заявил, что этот эпизод является довольно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда. Он заключается в попытке дезориентировать пилотов.
В случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает сигналы от военного спутника.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.
Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.
