Самолет с министром обороны Испании Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда

Самолет министра обороны Испании Маргариты Роблес, который летел в Литву, испытал проблемы с работой GPS во время пролета над российским Калининградом.

Об этом пишет El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

Самолет A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании в среду, 24 сентября, направлялся на авиабазу в Литве Шяуляй с Роблес на борту.

Во время пролета над Калининградом он "подвергся попытке нарушить работу его GPS", пишет издание.

Командир на борту заявил, что этот эпизод является довольно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда. Он заключается в попытке дезориентировать пилотов.

В случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает сигналы от военного спутника.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

