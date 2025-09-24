РУС
Россия блокирует сигналы GPS
Самолет с министром обороны Испании Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда

У самолета министра обороны Испании возникли проблемы с GPS

Самолет министра обороны Испании Маргариты Роблес, который летел в Литву, испытал проблемы с работой GPS во время пролета над российским Калининградом.

Об этом пишет El Mundo, информирует Цензор.НЕТ.

Самолет A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании в среду, 24 сентября, направлялся на авиабазу в Литве Шяуляй с Роблес на борту.

Во время пролета над Калининградом он "подвергся попытке нарушить работу его GPS", пишет издание.

Командир на борту заявил, что этот эпизод является довольно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда. Он заключается в попытке дезориентировать пилотов.

Читайте: Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

В случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает сигналы от военного спутника.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Читайте: В начале 2025 года около 123 тысяч авиарейсов в Европе имели проблемы из-за российского глушения GPS, - СМИ

Автор: 

авиация (2921) Испания (890) самолет (3696) Роблес Маргарита (15)
Негайно занепокоєння! І стурбованість! Баяцца!!!
24.09.2025 13:06 Ответить
Чекають поки рашка ,,приземлить" ще один цивільний літак!
24.09.2025 13:11 Ответить
Тільки хотів написать - НАТО чекає нової "Смоленської катастрофи".... Але хто ж заважає розв"язать, проти РФ, таку ж "гібридну" війну, яку вже давно веде Росія, проти всієї Європи? А дже Росія - це "здичавіла скотина"... А здичавіла скотина нахабніє від безкарності...
24.09.2025 13:47 Ответить
Після того як Сосія знищила все керівництво Польщі на чолі з Качинським, і ніхто за це не був покараний, терор Європи тільки починається
24.09.2025 13:36 Ответить
Нахріна вона літає над окупованими касапами територіями?
24.09.2025 13:49 Ответить
По-перше - вони не окуповані, а передані СРСР, в якості репарацій. По-друге, війни між НАТО і РФ, на даний момент, немає...
По-третє, є таке поняття - "транспортний коридор". Ці коридори прокладені в повітряному просторі, від зони відповідальності диспетчерської служби одного аеропорту, до іншого... І диспетчери зобов"язані вести літаки саме по них, як по "вулицях", з відповідним напрямком, швидкістю, та висотою...
24.09.2025 13:56 Ответить
От вам і неостання відповідь на нещодавну виставу в найкращому цирку планети під назвою ООН.
24.09.2025 13:58 Ответить
 
 