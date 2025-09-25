УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7292 відвідувача онлайн
Новини Збиття російських Су
13 452 59

Збито ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. ІНФОГРАФІКА

Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається,  що літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 105 490 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 133 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Інфографіка

Автор: 

літак (3039) знищення (8318)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
показати весь коментар
25.09.2025 07:58 Відповісти
+41
Вже завтра попаде у статистику знищеного кацапського мотлоху. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.09.2025 07:53 Відповісти
+39
Як здоров"я екіпажу? ... Спишуть з "льотної"? Чи, "пашли пад берёзки"?...
показати весь коментар
25.09.2025 07:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже завтра попаде у статистику знищеного кацапського мотлоху. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.09.2025 07:53 Відповісти
Уже в сегодняшнюю (обновлённую) вписали
показати весь коментар
25.09.2025 08:39 Відповісти
Кацапольот трішки не долетів до Макрона.
показати весь коментар
25.09.2025 07:53 Відповісти
Як здоров"я екіпажу? ... Спишуть з "льотної"? Чи, "пашли пад берёзки"?...
показати весь коментар
25.09.2025 07:54 Відповісти
Покашлюють трішки.
показати весь коментар
25.09.2025 07:58 Відповісти
Шматками легень?
показати весь коментар
25.09.2025 08:03 Відповісти
якщо з чогось далекобійного підкараулили, то екіпаж мабуть слухає кобзона прямо у шлємофонах.
показати весь коментар
25.09.2025 07:59 Відповісти
Сподіваємося, що файтербомбєр скоро напише "вєчнава пальота"...
показати весь коментар
25.09.2025 09:33 Відповісти
Земля болотом мразоті !
показати весь коментар
25.09.2025 07:54 Відповісти
підкараулили.
показати весь коментар
25.09.2025 07:55 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 07:58 Відповісти
💪✊👏🤝👍💯⚔️🇺🇦❤️‼️
показати весь коментар
25.09.2025 08:02 Відповісти
Екіпаж: 2 особи - сподіваюсь вже в кабзона
показати весь коментар
25.09.2025 08:04 Відповісти
дві особини)
показати весь коментар
25.09.2025 10:35 Відповісти
Долітались, падли
показати весь коментар
25.09.2025 08:08 Відповісти
Якщо і дві терористичні пілотки, в тому літаку, стали дирявими, від шрапнелі, то це прям свято! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.09.2025 08:11 Відповісти
slawa ZSU!
показати весь коментар
25.09.2025 08:16 Відповісти
Ай молодці! Справжні санкції!
Давно нас не радували збиттям в повітрі таких жирних цілей.
показати весь коментар
25.09.2025 08:20 Відповісти
Велика подяка від мешканців Запоріжжя! Слава ЗСУ! Хлопці-ви найкращі!
показати весь коментар
25.09.2025 08:23 Відповісти
а я думаю, як це вони сьогодні каби не кидали по Запоріжжі, надіюсь ті підари довго горіли заживо
показати весь коментар
25.09.2025 08:25 Відповісти
На жаль, не довго. То ж не "етажерка" з фанєри, то залізний гроб, в нього без реактивної тяги льотні характеристики приблизно як у сокири.
показати весь коментар
25.09.2025 11:01 Відповісти
На фоні втрати Степногірська це вже не так і важливо .
показати весь коментар
25.09.2025 11:41 Відповісти
Може вже збили ф-16, новими ракетами?
показати весь коментар
25.09.2025 08:26 Відповісти
Для того треба і нові F-16, з новими радарами. Звісно, повідомляти про це навряд хтось буде. Patriot більш вірогідний варіант. І росіяни по РЕР, зможуть визначити, який радар працював, вони знають думаю, з чого збили його.
показати весь коментар
25.09.2025 08:45 Відповісти
Не обов'язково, якщо F-16 працює з літаком ДРЛО Saab 340 AEW&C у якого радар бачить на 400 км. Він може видавати винищувачам цілевказівку та підсвічувати ціль, дозволяючи F-16 вражати цілі з безпечної відстані
показати весь коментар
25.09.2025 09:20 Відповісти
Якби в нас з'явився ДРЛС, то росіяни б вже про це розповідали б, якщо навіть наші тримають це в секреті. Це дуже помітна техніка. В квітні ж спростували, що то був літак ДРЛС. Може, звісно, щось вже змінилося і це скоро буде гарною новиною.
показати весь коментар
25.09.2025 09:44 Відповісти
Ви проспали всі новини. В України Є літак ДРЛС Saab 340 AEW&C, принаймні 1 штука. Вже помічений в небі України - літає з червня 2025. Надали шведи. Але кажуть, що надали 2 штуки - обидва робочі з наявності (самі переходять на нове покоління літаків ДРЛС).

Тож всі необхідні компоненти для роботи систем "4го покоління" (частинами яких є винищувачі F-16, ракети "повітря-повітря" AIM-120C/D, протоколи комунікації Link16, наземні радари та літаки ДРЛС, і всі ці компоненти працюють по цим протоколам) - в України є.

І було б ДУЖЕ добре, якщо цей засрашинський пєпєлац був збитий саме з використанням F-16 по цілевказанням, наданим "зовнішніми" радарами (наземними чи з літака ДРЛС). Це означає - кардинальне зниження кількості УМПК/КАБ - бо їх запуск з відстані "50-80 км до ЛБЗ" стане дуже вірогідним квитком на "концерт кобзона".
показати весь коментар
25.09.2025 11:09 Відповісти
Інформація була, що ніби як в червні працював ДРЛВ цей, разом з ф-16, коли збили суку-35, але це все на рівні чуток . Я більше схиляюся, що це був старий добрий Patriot. Бо після червня згадок про застосування цього ДРЛВ не було.
показати весь коментар
25.09.2025 12:46 Відповісти
Після того, як нам розхєрачили одну з пускових Петріота в 2024 році, я не думаю, що їх тягають занадто близько до ЛБЗ.

Але все це на рівні "я думаю, я не думаю".

Фактом є те, що засрашинський пєпєлац - ЗБИТИЙ. А це - дуже добра новина.
показати весь коментар
25.09.2025 13:42 Відповісти
Сили ППО могли зробити висновки і почати маскувати добре пускові, робити муляжі, застосовувати активні імітатори РЛС Patriot, розосереджувати компоненти комплексу на відстані одна від одної, підключити інші радари в одну систему і т.п., щоб не допустити удару, як в Дніпрі, по батареї Patriot серед поля, тим самим зменшивши значно шанси виявлення і знешкодження наших ппо супротивником.
показати весь коментар
25.09.2025 14:37 Відповісти
Смотря чем сбили. Если что то мощное и дальнобойное то скорее всего и пилоты - все. А пилоты это очень дорого и очень ценно.
показати весь коментар
25.09.2025 08:28 Відповісти
Та вже невідомо, що цінніше. Все ж таки льотні ВНЗ в засрашці здатні пілотів випускати сотнями на рік. Палива для "годин нальоту" в них достатньо, аби навчити тих пілотів літати за 1-2 роки.

А от літаків типу Су-34 (причому всього сімейства - Су-35, Су-30 тощо) в засрашки зараз виробляється менше 10 НА РІК.

От і думайте - чого більший дефіцит в засрашці - літаків або літунів, всі завдання яких зараз - скинути УМПК/КАБ за 60км від лінії фронту - ніхто від них вже давно не вимагає виконання якихось інших задач - бо все інше майже на 100% означає збиття.
показати весь коментар
25.09.2025 11:15 Відповісти
Чудова ранкова новина .
показати весь коментар
25.09.2025 08:29 Відповісти
До кави. Бажаєм щоб всі !
показати весь коментар
25.09.2025 08:41 Відповісти
Як раз. Читаю та п'ю каву.
показати весь коментар
25.09.2025 09:06 Відповісти
Нарешті!
Добра справа...
показати весь коментар
25.09.2025 08:30 Відповісти
"Вєчного польоту"- як то пишуть у FighterBomber
показати весь коментар
25.09.2025 08:33 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 08:36 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 08:52 Відповісти
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
25.09.2025 08:41 Відповісти
Спалено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС у т.о. Криму
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян
показати весь коментар
25.09.2025 08:54 Відповісти
Ну от і проявляється ефект і користь від систематичного знищення всіх складових ППО в засрашки не тільки на ЛБЗ, а і в тилу, на всю глибину. Тепер зграї дронів мають можливість проникати на стратегічні об'єкти фактично без протидії і вирізати все, що "подобається".

2 рейди за тиждень. Це дуже показово. Раніше кожен такий по декілька місяців готувався. І кожен "нальот" на летоваща - це була військова операція, яка починалась за декілька тижнів, з акцентованого винесення ракетам AGM-88 Harm РЛС-ів від комплексів С-300 та всяких "Нєбо" і "Житель", натиканих вздовж фронту. А зараз - нема вже там більшості тих РЛС-ів.
показати весь коментар
25.09.2025 11:22 Відповісти
Гарна новина!
показати весь коментар
25.09.2025 09:07 Відповісти
давно такого не було..., просто свято...
показати весь коментар
25.09.2025 09:13 Відповісти
3 дні тому була новина - "Примари" знищили гвинтокрил Мі-8 та 2 літаки-амфібії Бе-12 в Криму.

Сподіватимемось, що надалі такі новини будуть з такою ж частотою.
показати весь коментар
25.09.2025 11:24 Відповісти
нє-нє-нє..., я про літаки ці грьобані, СУ-34, я вже не пам'ятаю, коли збили предостанній...
показати весь коментар
25.09.2025 13:55 Відповісти
ааа. Це так. Попередній раз - ще під час операції в Курській області, 10 серпаня 2024, коли засрашинці "на пожежі" намагались зупинити наступ ЗСУ.

Бережуть. Занадто близько до ЛБЗ не пускають. Бо занадто мало залишилось. Особливо після того, як наші під час "Павутини" 5 штук знищили чи пошкодили прямо на летовищах.
показати весь коментар
25.09.2025 14:02 Відповісти
Доповзу до кухні та на...бну віскарика (порвав колінні зв"язки, тому повзаю). *** буду, від таких новин швидше заживе !
показати весь коментар
25.09.2025 09:25 Відповісти
На некоторое время их попустит КАБами Запорожье долбить. Добре.
показати весь коментар
25.09.2025 09:41 Відповісти
Так вони і південь Дніпропетровської довбуть, не переставаючи. А це те, що треба припинити негайно.
показати весь коментар
25.09.2025 10:24 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 09:46 Відповісти
І як це українці не бояться ескаляції?..
показати весь коментар
25.09.2025 10:06 Відповісти
Мінус кабоносець , прекрасно.
показати весь коментар
25.09.2025 10:15 Відповісти
Нарешті.
показати весь коментар
25.09.2025 11:45 Відповісти
Запорізька область зараз- тривога, кидають КаБи. Якось так .
показати весь коментар
25.09.2025 11:57 Відповісти
Дякую всім причетним! Кацапи, горіть в пеклі!
показати весь коментар
25.09.2025 12:57 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 12:58 Відповісти
Побольше Сушек, хороших и разных. Слава ППО Украины!
показати весь коментар
25.09.2025 14:07 Відповісти
 
 