Збито ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. ІНФОГРАФІКА

Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 105 490 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 133 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА