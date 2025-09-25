13 452 59
Збито ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. ІНФОГРАФІКА
Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах України.
Зазначається, що літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.
Топ коментарі
+43 Fish Man
показати весь коментар25.09.2025 07:58 Відповісти Посилання
+41 Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар25.09.2025 07:53 Відповісти Посилання
+39 Яр Холодний
показати весь коментар25.09.2025 07:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно нас не радували збиттям в повітрі таких жирних цілей.
Тож всі необхідні компоненти для роботи систем "4го покоління" (частинами яких є винищувачі F-16, ракети "повітря-повітря" AIM-120C/D, протоколи комунікації Link16, наземні радари та літаки ДРЛС, і всі ці компоненти працюють по цим протоколам) - в України є.
І було б ДУЖЕ добре, якщо цей засрашинський пєпєлац був збитий саме з використанням F-16 по цілевказанням, наданим "зовнішніми" радарами (наземними чи з літака ДРЛС). Це означає - кардинальне зниження кількості УМПК/КАБ - бо їх запуск з відстані "50-80 км до ЛБЗ" стане дуже вірогідним квитком на "концерт кобзона".
Але все це на рівні "я думаю, я не думаю".
Фактом є те, що засрашинський пєпєлац - ЗБИТИЙ. А це - дуже добра новина.
А от літаків типу Су-34 (причому всього сімейства - Су-35, Су-30 тощо) в засрашки зараз виробляється менше 10 НА РІК.
От і думайте - чого більший дефіцит в засрашці - літаків або літунів, всі завдання яких зараз - скинути УМПК/КАБ за 60км від лінії фронту - ніхто від них вже давно не вимагає виконання якихось інших задач - бо все інше майже на 100% означає збиття.
Добра справа...
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян
2 рейди за тиждень. Це дуже показово. Раніше кожен такий по декілька місяців готувався. І кожен "нальот" на летоваща - це була військова операція, яка починалась за декілька тижнів, з акцентованого винесення ракетам AGM-88 Harm РЛС-ів від комплексів С-300 та всяких "Нєбо" і "Житель", натиканих вздовж фронту. А зараз - нема вже там більшості тих РЛС-ів.
Сподіватимемось, що надалі такі новини будуть з такою ж частотою.
Бережуть. Занадто близько до ЛБЗ не пускають. Бо занадто мало залишилось. Особливо після того, як наші під час "Павутини" 5 штук знищили чи пошкодили прямо на летовищах.