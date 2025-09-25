РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Сбивание российских СУ
5 602 31

Сбит вражеский Су-34 на Запорожском направлении. ИНФОГРАФИКА

Около 04.00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 105 490 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 133 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Инфографика

Автор: 

самолет (3697) уничтожение (7985)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Вже завтра попаде у статистику знищеного кацапського мотлоху. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:53 Ответить
+18
Як здоров"я екіпажу? ... Спишуть з "льотної"? Чи, "пашли пад берёзки"?...
показать весь комментарий
25.09.2025 07:54 Ответить
+17
Земля болотом мразоті !
показать весь комментарий
25.09.2025 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже завтра попаде у статистику знищеного кацапського мотлоху. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:53 Ответить
Уже в сегодняшнюю (обновлённую) вписали
показать весь комментарий
25.09.2025 08:39 Ответить
Кацапольот трішки не долетів до Макрона.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:53 Ответить
Як здоров"я екіпажу? ... Спишуть з "льотної"? Чи, "пашли пад берёзки"?...
показать весь комментарий
25.09.2025 07:54 Ответить
Покашлюють трішки.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:58 Ответить
Шматками легень?
показать весь комментарий
25.09.2025 08:03 Ответить
якщо з чогось далекобійного підкараулили, то екіпаж мабуть слухає кобзона прямо у шлємофонах.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:59 Ответить
Земля болотом мразоті !
показать весь комментарий
25.09.2025 07:54 Ответить
підкараулили.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:55 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 07:58 Ответить
💪✊👏🤝👍💯⚔️🇺🇦❤️‼️
показать весь комментарий
25.09.2025 08:02 Ответить
Екіпаж: 2 особи - сподіваюсь вже в кабзона
показать весь комментарий
25.09.2025 08:04 Ответить
Долітались, падли
показать весь комментарий
25.09.2025 08:08 Ответить
Якщо і дві терористичні пілотки, в тому літаку, стали дирявими, від шрапнелі, то це прям свято! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:11 Ответить
slawa ZSU!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:16 Ответить
Ай молодці! Справжні санкції!
Давно нас не радували збиттям в повітрі таких жирних цілей.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:20 Ответить
Велика подяка від мешканців Запоріжжя! Слава ЗСУ! Хлопці-ви найкращі!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:23 Ответить
а я думаю, як це вони сьогодні каби не кидали по Запоріжжі, надіюсь ті підари довго горіли заживо
показать весь комментарий
25.09.2025 08:25 Ответить
Може вже збили ф-16, новими ракетами?
показать весь комментарий
25.09.2025 08:26 Ответить
Для того треба і нові F-16, з новими радарами. Звісно, повідомляти про це навряд хтось буде. Patriot більш вірогідний варіант. І росіяни по РЕР, зможуть визначити, який радар працював, вони знають думаю, з чого збили його.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:45 Ответить
Смотря чем сбили. Если что то мощное и дальнобойное то скорее всего и пилоты - все. А пилоты это очень дорого и очень ценно.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:28 Ответить
Чудова ранкова новина .
показать весь комментарий
25.09.2025 08:29 Ответить
До кави. Бажаєм щоб всі !
показать весь комментарий
25.09.2025 08:41 Ответить
Як раз. Читаю та п'ю каву.
показать весь комментарий
25.09.2025 09:06 Ответить
Нарешті!
Добра справа...
показать весь комментарий
25.09.2025 08:30 Ответить
"Вєчного польоту"- як то пишуть у FighterBomber
показать весь комментарий
25.09.2025 08:33 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 08:52 Ответить
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
25.09.2025 08:41 Ответить
Спалено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС у т.о. Криму
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян
показать весь комментарий
25.09.2025 08:54 Ответить
Гарна новина!
показать весь комментарий
25.09.2025 09:07 Ответить
 
 