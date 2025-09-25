5 602 31
Сбит вражеский Су-34 на Запорожском направлении. ИНФОГРАФИКА
Около 04.00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Отмечается, что самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.
Давно нас не радували збиттям в повітрі таких жирних цілей.
Добра справа...
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян