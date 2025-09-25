РУС
2 122 17

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 105 490 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 133 артсистемы, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1105490 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1105490 (+940) человек

танков - 11201 (+0) ед

боевых бронированных машин 23287 (+2) ед

артиллерийских систем - 33133 (+38) ед

РСЗО - 1501 (+5) ед

средства ПВО - 1222 (+4) ед

самолетов - 426 (+0) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63235 (+415)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62736 (+120)

специальная техника - 3975 (+2)

Потери врага 24 сентября

+8
"https://t.me/DIUkraine/6971 Два ворожі літаки Ан-26 та берегові РЛС ― чергова здобич "Примар" ГУР у Криму...
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року."
25.09.2025 08:35 Ответить
+7
Арта "красівоє" 33133, очікуємо ще краще 33333
Танки встановили рекорд - п'ятий раз в цьому місяці 0 за добу, в серпні нулі були чотири рази
Щось м'ясо пішло на спад
Авто з початку року 30 тисяч (весь 24-тий 21 345)
25.09.2025 07:54 Ответить
+6
25.09.2025 08:33 Ответить
Ще одне - БпЛА з початку року 42 тисячі, це в два рази більше ніж за всі три попередні роки.
25.09.2025 08:02 Ответить
Завжди вважав що інфографіку Цензор бере з сайту ГШ - ан ніт
знайдіть відмінність

25.09.2025 08:12 Ответить
У ГШ є примітка "Оновлено".
25.09.2025 08:21 Ответить
Згоден що є, от тільки цю таблицю (інфографіку) я побачив о 07:33 і там вже був літак, на Цензорі публікація з'явилася о 07:42 ну то таке, до збитого сухаря на Запоріжжі це не має відношення, завтра у колонці літаки побачимо ще мінімум +1
25.09.2025 08:32 Ответить
Одесит вчора запитував звідки 2 пепелаца, ось і відповідь
25.09.2025 09:00 Ответить
Там вже виправили в тут ще ні.
СУ34 схоже таки був вчора....
25.09.2025 08:24 Ответить
25.09.2025 08:33 Ответить
Ну тоді ХЗ.
25.09.2025 08:35 Ответить
Я звісно можу помилятись, але раніше звіт був за минулу добу з 00:00 по 24:00 і збитий сьогодні о четвертій ранку літак в статистику має попасти тільки завтра.
25.09.2025 08:36 Ответить
У московському аеропорту «Шереметьєво» зіткнулися два пасажирські літаки, - росЗМІ
25.09.2025 08:34 Ответить
25.09.2025 09:00 Ответить
Минув 4236 день москальсько-української війни.
171! одиниця знищеної техніки та 940 чумардосів за день. По пєпєлацах поки розбираємось ))
Присутність пєпєлаців завжди файно. З броні тільки 2 ББМ, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка супер - 4 : 2.
РСЗВ з трудом закрили чергову сотню.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 137000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 105 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
25.09.2025 08:47 Ответить
25.09.2025 08:51 Ответить
Схоже, що Генштаб двічі оновлював дані - спочатку додав один літак, потім ще один.
І це АН-26 в Криму. Спецтехніка теж з Криму.
А СУ піде вже у завтрашній звіт.
25.09.2025 09:02 Ответить
Спалено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС у т.о. Криму
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян
25.09.2025 08:56 Ответить
 
 