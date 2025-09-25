Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 105 490 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 133 артсистемы, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1105490 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1105490 (+940) человек

танков - 11201 (+0) ед

боевых бронированных машин 23287 (+2) ед

артиллерийских систем - 33133 (+38) ед

РСЗО - 1501 (+5) ед

средства ПВО - 1222 (+4) ед

самолетов - 426 (+0) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63235 (+415)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62736 (+120)

специальная техника - 3975 (+2)

