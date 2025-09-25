Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 105 490 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 133 артсистемы, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1105490 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1105490 (+940) человек
танков - 11201 (+0) ед
боевых бронированных машин 23287 (+2) ед
артиллерийских систем - 33133 (+38) ед
РСЗО - 1501 (+5) ед
средства ПВО - 1222 (+4) ед
самолетов - 426 (+0) ед
вертолетов - 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 63235 (+415)
крылатые ракеты - 3747 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 62736 (+120)
специальная техника - 3975 (+2)
Танки встановили рекорд - п'ятий раз в цьому місяці 0 за добу, в серпні нулі були чотири рази
Щось м'ясо пішло на спад
Авто з початку року 30 тисяч (весь 24-тий 21 345)
знайдіть відмінність
...
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року."
СУ34 схоже таки був вчора....
171! одиниця знищеної техніки та 940 чумардосів за день. По пєпєлацах поки розбираємось ))
Присутність пєпєлаців завжди файно. З броні тільки 2 ББМ, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка супер - 4 : 2.
РСЗВ з трудом закрили чергову сотню.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 137000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 105 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
І це АН-26 в Криму. Спецтехніка теж з Криму.
А СУ піде вже у завтрашній звіт.
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян