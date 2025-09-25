Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 105 490 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 133 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1105490 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1105490 (+940) осіб
танків – 11201 (+0) од
бойових броньованих машин 23287 (+2) од
артилерійських систем – 33133 (+38) од
РСЗВ – 1501 (+5) од
засоби ППО – 1222 (+4) од
літаків – 426 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120)
спеціальна техніка – 3975 (+2)
Танки встановили рекорд - п'ятий раз в цьому місяці 0 за добу, в серпні нулі були чотири рази
Щось м'ясо пішло на спад
Авто з початку року 30 тисяч (весь 24-тий 21 345)
знайдіть відмінність
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року."
СУ34 схоже таки був вчора....
171! одиниця знищеної техніки та 940 чумардосів за день. По пєпєлацах поки розбираємось ))
Присутність пєпєлаців завжди файно. З броні тільки 2 ББМ, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка супер - 4 : 2.
РСЗВ з трудом закрили чергову сотню.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 137000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 105 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
І це АН-26 в Криму. Спецтехніка теж з Криму.
А СУ піде вже у завтрашній звіт.
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян