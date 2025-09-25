УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 105 490 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 133 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1105490 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1105490 (+940) осіб

танків  – 11201 (+0) од

бойових броньованих машин  23287 (+2) од

артилерійських систем – 33133 (+38) од

РСЗВ – 1501 (+5) од

засоби ППО – 1222 (+4) од

літаків – 426 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120)

спеціальна техніка – 3975 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать ворога на Куп’янському напрямку: дрон розніс БМП і особовий склад окупантів. ВIДЕО 18+

Втрати ворога 24 вересня

+19
Минув 4236 день москальсько-української війни.
171! одиниця знищеної техніки та 940 чумардосів за день. По пєпєлацах поки розбираємось ))
Присутність пєпєлаців завжди файно. З броні тільки 2 ББМ, арта та логістика норм, ППО та спецтехніка супер - 4 : 2.
РСЗВ з трудом закрили чергову сотню.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 137000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 105 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
25.09.2025 08:47 Відповісти
+15
Арта "красівоє" 33133, очікуємо ще краще 33333
Танки встановили рекорд - п'ятий раз в цьому місяці 0 за добу, в серпні нулі були чотири рази
Щось м'ясо пішло на спад
Авто з початку року 30 тисяч (весь 24-тий 21 345)
25.09.2025 07:54 Відповісти
+14
"https://t.me/DIUkraine/6971 Два ворожі літаки Ан-26 та берегові РЛС ― чергова здобич "Примар" ГУР у Криму...
...

Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року."
25.09.2025 08:35 Відповісти
Ще одне - БпЛА з початку року 42 тисячі, це в два рази більше ніж за всі три попередні роки.
25.09.2025 08:02 Відповісти
Завжди вважав що інфографіку Цензор бере з сайту ГШ - ан ніт
знайдіть відмінність

25.09.2025 08:12 Відповісти
У ГШ є примітка "Оновлено".
25.09.2025 08:21 Відповісти
Згоден що є, от тільки цю таблицю (інфографіку) я побачив о 07:33 і там вже був літак, на Цензорі публікація з'явилася о 07:42 ну то таке, до збитого сухаря на Запоріжжі це не має відношення, завтра у колонці літаки побачимо ще мінімум +1
25.09.2025 08:32 Відповісти
Одесит вчора запитував звідки 2 пепелаца, ось і відповідь
25.09.2025 09:00 Відповісти
Там вже виправили в тут ще ні.
СУ34 схоже таки був вчора....
показати весь коментар
25.09.2025 08:24 Відповісти
25.09.2025 08:33 Відповісти
Ну тоді ХЗ.
25.09.2025 08:35 Відповісти
Я звісно можу помилятись, але раніше звіт був за минулу добу з 00:00 по 24:00 і збитий сьогодні о четвертій ранку літак в статистику має попасти тільки завтра.
25.09.2025 08:36 Відповісти
У московському аеропорту «Шереметьєво» зіткнулися два пасажирські літаки, - росЗМІ
25.09.2025 08:34 Відповісти
25.09.2025 09:00 Відповісти
25.09.2025 08:51 Відповісти
Схоже, що Генштаб двічі оновлював дані - спочатку додав один літак, потім ще один.
І це АН-26 в Криму. Спецтехніка теж з Криму.
А СУ піде вже у завтрашній звіт.
25.09.2025 09:02 Відповісти
Спалено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС у т.о. Криму
«Примари» ГУР продовжують кошмарити росіян
25.09.2025 08:56 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.09.2025 10:30 Відповісти
А куди поділися танки? Невже орки накопичують їх для якогось чергового наступу?
25.09.2025 11:21 Відповісти
За даними лічильника-https://sbs-group.army/subdivision/usf_grouping?period=prev_day&fbclid=IwQ0xDSwNB8QlleHRuA2FlbQIxMAABHjdij0Rptqnp81o-sf6oB6KrdNRA1mCFtxTmf6ouOU1FpW8AESjotTRmKw9Z_aem_qRk2djFzCr0M0VT06n8Y5w звіту від угруповання СБС за вчорашню добу 24.09.2025р. вбито 128, поранено 101, а разом 229 російських загарбників.
25.09.2025 13:04 Відповісти
Упс! Овва!

25.09.2025 16:42 Відповісти
Рашисти пишуть про Patriot в районі Запоріжжя, яким напередодні було збито принаймні одну балістичну ракету ОТРК "Искандер-М".

25.09.2025 16:59 Відповісти
 
 