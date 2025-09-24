УКР
ЗСУ нищать ворога на Куп’янському напрямку: дрон розніс БМП і особовий склад окупантів. ВIДЕО 18+

На Куп’янському напрямку оператори безпілотників 10-го армійського корпусу ЗСУ знищили військових РФ та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони-камікадзе влучили у бойову машину з особовим складом противника та ліквідували ще щонайменше десяток окупантів. На останніх кадрах видно, як одне з тіл військового рф розірвало на частини.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупант згорів, гроші розлетілися: бойова робота операторів дронів 38-ї ОБрМП. ВIДЕО 18+

