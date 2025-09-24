УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5604 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 235 9

Окупант згорів, гроші розлетілися: бойова робота операторів дронів 38-ї ОБрМП. ВIДЕО 18+

Український дрон бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти наздогнав окупанта та ліквідував його посеред поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару від російського військового залишилося лише згарище, а з його особистих речей розлетілися гроші.

Користувачі мережі іронічно коментують: "В ЗС РФ гробові стали видавати завчасно".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Садись-садись, бл#дь", - окупанти б’ють своїх за дезертирство під час бою. ВIДЕО

армія рф (18810) безпілотник (4930) знищення (8303) 38 окрема бригада морської піхоти (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубли или доллары?
показати весь коментар
24.09.2025 23:18 Відповісти
Чудове відео !
На жаль , в Україні , на 12-й рік війни так і не створено структури військової пропаганди - це робота , як раз для них - донести до максимально ширшої кацапської аудиторії такі відео , з конкретним натяком - гроші за контракт витратит все одно не вийде !
показати весь коментар
24.09.2025 23:20 Відповісти
скажіть після цього що кацапи не ібануті....
показати весь коментар
24.09.2025 23:23 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 23:23 Відповісти
До ****** з таким треба, він війну почав!
показати весь коментар
24.09.2025 23:48 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 23:52 Відповісти
"деньги! деньги там под половицей лежат!" ))
показати весь коментар
24.09.2025 23:32 Відповісти
пагіп за нєзакритає іпатєчєства.
показати весь коментар
24.09.2025 23:53 Відповісти
 
 