Окупант згорів, гроші розлетілися: бойова робота операторів дронів 38-ї ОБрМП. ВIДЕО 18+
Український дрон бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти наздогнав окупанта та ліквідував його посеред поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару від російського військового залишилося лише згарище, а з його особистих речей розлетілися гроші.
Користувачі мережі іронічно коментують: "В ЗС РФ гробові стали видавати завчасно".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
На жаль , в Україні , на 12-й рік війни так і не створено структури військової пропаганди - це робота , як раз для них - донести до максимально ширшої кацапської аудиторії такі відео , з конкретним натяком - гроші за контракт витратит все одно не вийде !