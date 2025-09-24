Окупант згорів, гроші розлетілися: бойова робота операторів дронів 38-ї ОБрМП. ВIДЕО 18+

Український дрон бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти наздогнав окупанта та ліквідував його посеред поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару від російського військового залишилося лише згарище, а з його особистих речей розлетілися гроші.

Користувачі мережі іронічно коментують: "В ЗС РФ гробові стали видавати завчасно".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

