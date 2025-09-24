"Садись-садись, бл#дь", - окупанти б’ють своїх за дезертирство під час бою. ВIДЕО

Окупанти побили свого товариша через те, що він покинув бойові позиції та "кинув своїх".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записаних кадрах чути, як один з російських військових бурчить: "Садись‑садись, ты чо, гонишь чтоли бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу еб#ть. Из-за вот этой царапинки нах#й с боевого задания ушел".

Побитий окупант канючить на камеру, переконуючи, що він нібито постраждав. "Рольові ігри у "другій армії світу", - йдеться у дописі до відео.

Обережно, ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант із баклажкою бензину згорів живцем після удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+