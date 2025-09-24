УКР
"Садись-садись, бл#дь", - окупанти б’ють своїх за дезертирство під час бою. ВIДЕО

Окупанти побили свого товариша через те, що він покинув бойові позиції та "кинув своїх".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записаних кадрах чути, як один з російських військових бурчить: "Садись‑садись, ты чо, гонишь чтоли бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу еб#ть. Из-за вот этой царапинки нах#й с боевого задания ушел".

Побитий окупант канючить на камеру, переконуючи, що він нібито постраждав. "Рольові ігри у "другій армії світу", - йдеться у дописі до відео. 

Обережно, ненормативна лексика!

Як можна взагалі спілкуватись кац. мовою, тим самим автоматично ставати ждуном таких істот як свинокацапи?
24.09.2025 22:27 Відповісти
З життя хробаків…
24.09.2025 23:00 Відповісти
бьйоть-значіть любіть.
24.09.2025 22:18 Відповісти
***********, як і совдепівські!!
Одні врахі народа…
https://www.youtube.com/watch?v=KKQQA7awlWQ
25.09.2025 00:10 Відповісти
Осіннє загострення?Може всих того?Почув мову кацапську і вбивати?
24.09.2025 22:39 Відповісти
армія садомазохістів
24.09.2025 22:42 Відповісти
тримайте, тут кабачок з*******!
Ти таки і справді ібанутий.
Чи за 15 срублЄй на лахті.
і так ТЦК трішки прогнали .
Варто було просто забанити рахунки тим хто не прийшли у військомат.
24.09.2025 22:59 Відповісти
Кабачок

кому їм?
ухилянтам сцикунам?
Та нехай по смітникам харчуються.
24.09.2025 23:10 Відповісти
у мене є претензія до ТЦК.
Чому вони не ходять по спортзалам і ресторанам в часи пік?
Та сцикуна ухилянта вона не стосується.
24.09.2025 23:16 Відповісти
і ок будеш як в місті Донецьк.
Тебе кинуть на Варшаву, а твої рідні будуть пити свою сечу..
Не турбуйся кинуть просто і без інету.
24.09.2025 23:19 Відповісти
ну то глянь історію глибше чим тобі у школі її дали.
Гарантую ти просто охренієш..
24.09.2025 22:54 Відповісти
Даже интересно, когда этот ******* подписывал контракт на миллионы, думал ли он, что будет сидеть с выбитым глазом и тошнить "извините меня пожалуйста"?
24.09.2025 23:24 Відповісти
Защитник ********* с характерным кавказким акцентом учит скрепоносное быдло родину лубыт .... а быдло оно уважает кнут в руках хозяина
24.09.2025 23:44 Відповісти
Що, нема калаша, щоб завалити всіх цих цапів? Мочи їх!!!!!!!!!!!!!! А потім у полон до українців
24.09.2025 23:47 Відповісти
 
 