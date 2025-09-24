2 953 21
"Садись-садись, бл#дь", - окупанти б’ють своїх за дезертирство під час бою. ВIДЕО
Окупанти побили свого товариша через те, що він покинув бойові позиції та "кинув своїх".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записаних кадрах чути, як один з російських військових бурчить: "Садись‑садись, ты чо, гонишь чтоли бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу еб#ть. Из-за вот этой царапинки нах#й с боевого задания ушел".
Побитий окупант канючить на камеру, переконуючи, що він нібито постраждав. "Рольові ігри у "другій армії світу", - йдеться у дописі до відео.
Обережно, ненормативна лексика!
Одні врахі народа…
https://www.youtube.com/watch?v=KKQQA7awlWQ
Ти таки і справді ібанутий.
Чи за 15 срублЄй на лахті.
і так ТЦК трішки прогнали .
Варто було просто забанити рахунки тим хто не прийшли у військомат.
кому їм?
ухилянтам сцикунам?
Та нехай по смітникам харчуються.
Чому вони не ходять по спортзалам і ресторанам в часи пік?
Та сцикуна ухилянта вона не стосується.
Тебе кинуть на Варшаву, а твої рідні будуть пити свою сечу..
Не турбуйся кинуть просто і без інету.
Гарантую ти просто охренієш..