Окупант із баклажкою бензину згорів живцем після удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку Донецької області оператори FPV-дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" опублікували кадри ефектного удару по ворогу.

Окупант відбивався від українського дрона: в одній руці - автомат, в іншій - баклажка з бензином.

У цьому "двобої" переміг дрон, а від окупанта залишилося лише згарище, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як йдеться в коментарі під відео: "Ось вона, російська смєкалочка".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "Птахів Мадяра" прилетів окупантові в голову. ВIДЕО