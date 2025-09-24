УКР
3 221 19

Окупант із баклажкою бензину згорів живцем після удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку Донецької області оператори FPV-дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" опублікували кадри ефектного удару по ворогу.

Окупант відбивався від українського дрона: в одній руці - автомат, в іншій - баклажка з бензином.
У цьому "двобої" переміг дрон, а від окупанта залишилося лише згарище, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як йдеться в коментарі під відео: "Ось вона, російська смєкалочка".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "Птахів Мадяра" прилетів окупантові в голову. ВIДЕО

армія рф (18810) безпілотник (4930) знищення (8303) 414 Птахи Мадяра (58)
Топ коментарі
+7
Боклага бензину - це вже занадто дороге задоволення, щоб викинути.
показати весь коментар
24.09.2025 21:13 Відповісти
+7
Цей стейк підгорів до хрусткої скоринки. Щиро дякую шеф-кухарю!
показати весь коментар
24.09.2025 21:17 Відповісти
+6
Бензин не кинув.Дефіцит зараз.Життя за заправку.
показати весь коментар
24.09.2025 21:14 Відповісти
Файно. Кожному орку по баклажці з бензином.
показати весь коментар
24.09.2025 21:15 Відповісти
Це була гарна мирна угода
показати весь коментар
24.09.2025 21:17 Відповісти
На рашці з бензином напряги - ***** тирити
показати весь коментар
24.09.2025 21:18 Відповісти
Щоб так триматися за баклажку, то повинен бути первач
показати весь коментар
24.09.2025 21:19 Відповісти
Розкішний відосик! Просто естетичне задоволення!
показати весь коментар
24.09.2025 21:21 Відповісти
Ніякий це не бензин. Дихнув перегаром.
показати весь коментар
24.09.2025 21:23 Відповісти
до дому ... до пекла )))
показати весь коментар
24.09.2025 21:28 Відповісти
Це був полум"яний борець за ідеали русскава міра....
показати весь коментар
24.09.2025 21:33 Відповісти
Предусмотрительно, прихватил канистрочку бензинчика чтобы сразу кремироваться.
показати весь коментар
24.09.2025 21:49 Відповісти
какая нахххххх баклашка , там МЯДЯР их уже напалмом выжигает !!!! баклашка была бонусом ))) так сказать до готовности )))
показати весь коментар
24.09.2025 21:50 Відповісти
Видовище звичайно гарне але заголовок просто "дичь" та вигадка "згорів живцем". Можна подумати, що якби не бензин, то він обтрусився і пішов далі.
показати весь коментар
24.09.2025 21:55 Відповісти
Как гААРІЦЦА сгАроЄл на работьЄ ілі службьЄ
показати весь коментар
24.09.2025 21:58 Відповісти
Пи*ар свинособачий.
показати весь коментар
24.09.2025 22:11 Відповісти
Харашо гарiт!
показати весь коментар
24.09.2025 22:12 Відповісти
Кари, московітам ******, страшної кари!!
За чим окупант вдерся до Мирної Украни, те і отримав!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
24.09.2025 22:31 Відповісти
 
 