Окупант із баклажкою бензину згорів живцем після удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+
На Покровському напрямку Донецької області оператори FPV-дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" опублікували кадри ефектного удару по ворогу.
Окупант відбивався від українського дрона: в одній руці - автомат, в іншій - баклажка з бензином.
У цьому "двобої" переміг дрон, а від окупанта залишилося лише згарище, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як йдеться в коментарі під відео: "Ось вона, російська смєкалочка".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+7 Сластьон Олександр #550250
показати весь коментар24.09.2025 21:13 Відповісти Посилання
+7 Alessandro Moretti
показати весь коментар24.09.2025 21:17 Відповісти Посилання
+6 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар24.09.2025 21:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За чим окупант вдерся до Мирної Украни, те і отримав!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!