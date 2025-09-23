Дрон-камікадзе "Птахів Мадяра" прилетів окупантові в голову. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влучно поцілили в окупанта дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас влучив просто в голову загарбника.

Після удару він хаотично хапав повітря, однак довго протриматися не зміг.

