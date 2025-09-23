УКР
Дрон-камікадзе "Птахів Мадяра" прилетів окупантові в голову. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влучно поцілили в окупанта дроном-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас влучив просто в голову загарбника.
Після удару він хаотично хапав повітря, однак довго протриматися не зміг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО

армія рф (18793) безпілотник (4923) боєприпаси (2358) 414 Птахи Мадяра (56)
Шо це він так "жадно воздуг глатал" у кінці?
23.09.2025 21:44 Відповісти
тут питання: чим він ковтав?
23.09.2025 21:58 Відповісти
Ну за дихання відповідає мозок, але тут навіть я засумнівався
23.09.2025 22:04 Відповісти
Це все прекрасно. Кацап здох. Але ж ота вся сволота в костюмчиках в туалеті на призвісько ООН зовсім не про це думає. А думає як припинити "конфлікт в Україні" за рахунок самої України. Щоб перехреститися і сказати "ну і слава богу ". Чи "ну і х#й би з ними". Питання в тому,що власне Україні робити? В принципі залишається лише шантаж підривом всіх АЕС. Більше ні на що так званий "цивілізований світ" реагувати не здатен. Тільки загроза власній шкурі як виявляється перекриває оці всі багатолітні гнилі балачки про "демократичні цінності ".
23.09.2025 22:08 Відповісти
Шапка теперь ему не нужна... а для другого головы кацапов не предназначены...
23.09.2025 22:26 Відповісти
Вдале полювання на свинособак-дві роти щодня..
23.09.2025 23:07 Відповісти
Голові повітря не потрібно..., взагалі то потрібно, але голові потрібно мізки спочатку не йти на війну, а уже потім повітря....
23.09.2025 23:19 Відповісти
 
 