Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО

Українські оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують знищувати техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено кілька танків, легкових авто, УАЗів "Буханка", а також бліндажі російських військових. Кадри ударів безпілотників під звуки "Вівальді" опублікували у соцмережах.

Загалом протягом вересня дронарі "відправили додому" щонайменше 4675 російських військових.

Спалили біля Покровська: "Птахи Мадяра" знищили 18 російських штурмовиків. ВIДЕО 21+

армія рф (18793) війна (1488) знищення (8296) 414 Птахи Мадяра (56)
Топ коментарі
+11
Дякуємо нашим Воїнам за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
23.09.2025 18:53 Відповісти
+11
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
показати весь коментар
23.09.2025 18:59 Відповісти
+6
Мадяр є герой України ,не то що угорське чмо орбан який прислуговує світовому злу.
показати весь коментар
23.09.2025 19:02 Відповісти
Сподіватися на фламінго від аброхамія з міндічем і чернишовим, це марна справа!! Гончарук з бакановим, цьому приклад!!
показати весь коментар
23.09.2025 19:04 Відповісти
а шо за музика ? Бах Бах ?
показати весь коментар
23.09.2025 19:05 Відповісти
Вивальді.Бах ти ходячий
показати весь коментар
23.09.2025 19:13 Відповісти
в мене бравзер Вівальді
показати весь коментар
23.09.2025 19:17 Відповісти
А то мужик такий колись був
показати весь коментар
23.09.2025 19:18 Відповісти
Вівальдович чи Вівальденко? Щось я вже забув..
показати весь коментар
23.09.2025 19:50 Відповісти
Краівоє показують !
Низький уклін Мадяру та його пташкам.
показати весь коментар
23.09.2025 19:33 Відповісти
Мадьяр-практично готовий президент воюючої України. Але в мене погане передчуття. Ж Оппа зезидента конкуренції не терпить
показати весь коментар
23.09.2025 19:52 Відповісти
Музон в такт - нота в ноту!
І всі, надіюсь, на концерті у кабзона уже.....
показати весь коментар
23.09.2025 19:56 Відповісти
 
 