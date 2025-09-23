Дрони "Птахів Мадяра" знищують бліндажі, танки та легкові авто окупантів. ВIДЕО
Українські оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують знищувати техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено кілька танків, легкових авто, УАЗів "Буханка", а також бліндажі російських військових. Кадри ударів безпілотників під звуки "Вівальді" опублікували у соцмережах.
Загалом протягом вересня дронарі "відправили додому" щонайменше 4675 російських військових.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар23.09.2025 18:53 Відповісти Посилання
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.09.2025 18:59 Відповісти Посилання
+6 Володимир Омельянов
показати весь коментар23.09.2025 19:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Низький уклін Мадяру та його пташкам.
І всі, надіюсь, на концерті у кабзона уже.....