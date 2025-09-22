Спалили біля Покровська: "Птахи Мадяра" знищили 18 російських штурмовиків. ВIДЕО 21+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влаштували чергове пекельне "авіашоу" для окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучних ударів FPV-дронів, 18 російських штурмовиків отримали квиток в один кінець на Покровському напрямку. Охоплені вогнем окупанти, качалися серед дерев, на полі й у кущах, залишивши лише обвуглені рештки. Відео знищення російських військових оприлюднили в соцмережах.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Із-за целюліту лисиці бігати розучилися, а ворони літати.
P.S. І жодне з московитських падлюк, показаних на цьому чудовому видиві, не задумалося перед тим, як здохнути: "А какова ^^я ядєлаю на чужой зімлє?". Результат -- очевидний.
москалі ефектно і ефективно горять.
- Ось, у мене психіка явно нестійка.
А після перегляду - в нормі і стійка!
Спати буду міцно й на прильоти пох...
В захваті дивитимусь, як кацап іздох.