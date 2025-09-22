УКР
Спалили біля Покровська: "Птахи Мадяра" знищили 18 російських штурмовиків. ВIДЕО 21+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" влаштували чергове пекельне "авіашоу" для окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучних ударів FPV-дронів, 18 російських штурмовиків отримали квиток в один кінець на Покровському напрямку. Охоплені вогнем окупанти, качалися серед дерев, на полі й у кущах, залишивши лише обвуглені рештки. Відео знищення російських військових оприлюднили в соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (18780) знищення (8285) Донецька область (9652) дрони (5660) Покровськ (824) Покровський район (1021) 414 Птахи Мадяра (55)
+16
+15
+14
болотні істоти МАЮТЬ палати на українській землі..
22.09.2025 19:13 Відповісти
"Ето всьо, что остаааанєтся, после тебя! Ето всьо, что отправяяят домой!"
22.09.2025 19:14 Відповісти
Чергове відео для покращення настрою...
22.09.2025 19:16 Відповісти
Мені нравіцца дивитись як вони горять, бігають, суєтяться.
22.09.2025 19:20 Відповісти
А чого відео 21 + ? Писали б вже 25+... Бо 25-річні ще діти !!! Куди ж їм таке дивитися....(((
22.09.2025 19:21 Відповісти
Тут дядьки обговорюють палаючих кацапів,тобі на іншу рубрику,а можно зразу накуй
22.09.2025 19:25 Відповісти
..дядьки..це ті..хто це робить..і хто причетний!! А Ви... глядач... Можливо трохи старший за 25+
22.09.2025 19:32 Відповісти
.. потомство Шарикова? .. Тема 25+ тебе не бентежить? Точно..ще 25 не набігло...)))
22.09.2025 19:44 Відповісти
Charik

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.09.2025
22.09.2025 19:46 Відповісти
... ну у Поліграфа Поліграфовича активні щенята.... Тільки вчора абортом викинули... а вже всі теми вивчило...)))
22.09.2025 19:50 Відповісти
Запалюючі почали використовувати **********?З ними виглядає значно краще,як зі спецефектами.
22.09.2025 19:22 Відповісти
Розширилося різномаїття блюд для бродячих собак, свиней та другої живності. Тут кацап і смажений, і холодного копчення, і гарячого копчення, і запечений на вугіллі з глибокою прожаркою і без.
Із-за целюліту лисиці бігати розучилися, а ворони літати.
22.09.2025 19:25 Відповісти
22.09.2025 19:25 Відповісти
Підбірка хрустиків до пива )
22.09.2025 19:26 Відповісти
головне не розуміють кацапи, що чекає їх на цій війні. це тупі істоти гинуть за *****.
22.09.2025 19:29 Відповісти
Дай Боже здоровля Мадяру і всім операторам його "Птахів"!!

P.S. І жодне з московитських падлюк, показаних на цьому чудовому видиві, не задумалося перед тим, як здохнути: "А какова ^^я ядєлаю на чужой зімлє?". Результат -- очевидний.
22.09.2025 19:32 Відповісти
смотрю СВОЛОЧЬ выжигают уже напалмом !!! так держать !!! спасибо ПТАХИ !!!
22.09.2025 19:35 Відповісти
Запалюючі БК - то круто!

москалі ефектно і ефективно горять.
22.09.2025 19:41 Відповісти
День був важкий.. Дякую, що підняли настрій.Слава ЗСУ!
22.09.2025 19:49 Відповісти
Яка краса, як добре буде спати.
22.09.2025 19:51 Відповісти
22.09.2025 19:55 Відповісти
Та какие же то штурмовики, они говнюки при чём дохлые...
22.09.2025 19:58 Відповісти
Почали додавати бензін до взривної частини дрончиків - маленьки сонцепічки.
22.09.2025 19:59 Відповісти
А я-то думаю-что такое, каждый взрыв такой зажигательный
22.09.2025 20:04 Відповісти
Ну так ЗСУ спалили 20% переробки та зберігання на рашці - можна лютувати з бензином.
22.09.2025 20:09 Відповісти
Кацапські довбойоби - а не краще було-б згоріти від бояри в себе в ******?
22.09.2025 19:59 Відповісти
Ловлю себя на мысли, что абсолютно равнодушно наблюдаю, как горят кацапы. Какой-нибудь несчастного котёнка в десятки раз жальче, чем этих биологических вроде людей. Жаль только, что мы тоже внутри выгораем. Из-за этих омерзительных тварей.
22.09.2025 20:03 Відповісти
Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
- Ось, у мене психіка явно нестійка.
А після перегляду - в нормі і стійка!
Спати буду міцно й на прильоти пох...
В захваті дивитимусь, як кацап іздох.
22.09.2025 20:19 Відповісти
Бада-бум, джага-джага))))))) (с)
22.09.2025 20:21 Відповісти
Найкраще новина і відео на даний момент... Якісь нові дрони, дуже сильно вибухають і багато вогню. раніше були інші.
22.09.2025 20:24 Відповісти
раніше були інші. - Раніш були Гагаріни, а тепер настала черга Данко(ів)
22.09.2025 20:29 Відповісти
тепер у тварин, що їстимуть це пересмажене лайно, будуть проблеми з підшлунковою. зоозахисникам це не сподобається.
22.09.2025 20:28 Відповісти
При таких *********** "300"-х не буде.... Перехід на "200" якщо навіть був легкий...!
22.09.2025 20:36 Відповісти
На это можно смотреть вечно!!!!!!!!!!!!!!!
22.09.2025 20:37 Відповісти
Армия байкера Задостанова, приехали! Конечная!!!
22.09.2025 20:40 Відповісти
 
 