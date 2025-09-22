Сожгли возле Покровска: "Птахи Мадяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" устроили очередное адское "авиашоу" для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после метких ударов FPV-дронов, 18 российских штурмовиков получили билет в один конец на Покровском направлении. Охваченные огнем оккупанты, качались среди деревьев, на поле и в кустах, оставив лишь обугленные останки. Видео уничтожения российских военных обнародовали в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Москаляку на гілляку": остатки оккупанта после удара дрона повисли на дереве. ВИДЕО