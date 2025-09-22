РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10323 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
4 140 35

Сожгли возле Покровска: "Птахи Мадяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" устроили очередное адское "авиашоу" для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после метких ударов FPV-дронов, 18 российских штурмовиков получили билет в один конец на Покровском направлении. Охваченные огнем оккупанты, качались среди деревьев, на поле и в кустах, оставив лишь обугленные останки. Видео уничтожения российских военных обнародовали в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Москаляку на гілляку": остатки оккупанта после удара дрона повисли на дереве. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) Донецкая область (10828) дроны (4759) Покровск (791) Покровский район (1013) 414 Птахи Мадяра (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Мені нравіцца дивитись як вони горять, бігають, суєтяться.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:20 Ответить
+12
болотні істоти МАЮТЬ палати на українській землі..
показать весь комментарий
22.09.2025 19:13 Ответить
+12
Чергове відео для покращення настрою...
показать весь комментарий
22.09.2025 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
болотні істоти МАЮТЬ палати на українській землі..
показать весь комментарий
22.09.2025 19:13 Ответить
"Ето всьо, что остаааанєтся, после тебя! Ето всьо, что отправяяят домой!"
показать весь комментарий
22.09.2025 19:14 Ответить
Чергове відео для покращення настрою...
показать весь комментарий
22.09.2025 19:16 Ответить
Мені нравіцца дивитись як вони горять, бігають, суєтяться.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:20 Ответить
А чого відео 21 + ? Писали б вже 25+... Бо 25-річні ще діти !!! Куди ж їм таке дивитися....(((
показать весь комментарий
22.09.2025 19:21 Ответить
Тут дядьки обговорюють палаючих кацапів,тобі на іншу рубрику,а можно зразу накуй
показать весь комментарий
22.09.2025 19:25 Ответить
..дядьки..це ті..хто це робить..і хто причетний!! А Ви... глядач... Можливо трохи старший за 25+
показать весь комментарий
22.09.2025 19:32 Ответить
.. потомство Шарикова? .. Тема 25+ тебе не бентежить? Точно..ще 25 не набігло...)))
показать весь комментарий
22.09.2025 19:44 Ответить
Charik

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.09.2025
показать весь комментарий
22.09.2025 19:46 Ответить
... ну у Поліграфа Поліграфовича активні щенята.... Тільки вчора абортом викинули... а вже всі теми вивчило...)))
показать весь комментарий
22.09.2025 19:50 Ответить
Запалюючі почали використовувати **********?З ними виглядає значно краще,як зі спецефектами.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:22 Ответить
Розширилося різномаїття блюд для бродячих собак, свиней та другої живності. Тут кацап і смажений, і холодного копчення, і гарячого копчення, і запечений на вугіллі з глибокою прожаркою і без.
Із-за целюліту лисиці бігати розучилися, а ворони літати.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 19:25 Ответить
Підбірка хрустиків до пива )
показать весь комментарий
22.09.2025 19:26 Ответить
головне не розуміють кацапи, що чекає їх на цій війні. це тупі істоти гинуть за *****.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:29 Ответить
Дай Боже здоровля Мадяру і всім операторам його "Птахів"!!

P.S. І жодне з московитських падлюк, показаних на цьому чудовому видиві, не задумалося перед тим, як здохнути: "А какова ^^я ядєлаю на чужой зімлє?". Результат -- очевидний.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:32 Ответить
смотрю СВОЛОЧЬ выжигают уже напалмом !!! так держать !!! спасибо ПТАХИ !!!
показать весь комментарий
22.09.2025 19:35 Ответить
Запалюючі БК - то круто!

москалі ефектно і ефективно горять.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:41 Ответить
День був важкий.. Дякую, що підняли настрій.Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.09.2025 19:49 Ответить
Яка краса, як добре буде спати.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:51 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 19:55 Ответить
Та какие же то штурмовики, они говнюки при чём дохлые...
показать весь комментарий
22.09.2025 19:58 Ответить
Почали додавати бензін до взривної частини дрончиків - маленьки сонцепічки.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:59 Ответить
А я-то думаю-что такое, каждый взрыв такой зажигательный
показать весь комментарий
22.09.2025 20:04 Ответить
Ну так ЗСУ спалили 20% переробки та зберігання на рашці - можна лютувати з бензином.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:09 Ответить
Кацапські довбойоби - а не краще було-б згоріти від бояри в себе в ******?
показать весь комментарий
22.09.2025 19:59 Ответить
Ловлю себя на мысли, что абсолютно равнодушно наблюдаю, как горят кацапы. Какой-нибудь несчастного котёнка в десятки раз жальче, чем этих биологических вроде людей. Жаль только, что мы тоже внутри выгораем. Из-за этих омерзительных тварей.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:03 Ответить
Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
- Ось, у мене психіка явно нестійка.
А після перегляду - в нормі і стійка!
Спати буду міцно й на прильоти пох...
В захваті дивитимусь, як кацап іздох.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:19 Ответить
Бада-бум, джага-джага))))))) (с)
показать весь комментарий
22.09.2025 20:21 Ответить
Найкраще новина і відео на даний момент... Якісь нові дрони, дуже сильно вибухають і багато вогню. раніше були інші.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:24 Ответить
раніше були інші. - Раніш були Гагаріни, а тепер настала черга Данко(ів)
показать весь комментарий
22.09.2025 20:29 Ответить
тепер у тварин, що їстимуть це пересмажене лайно, будуть проблеми з підшлунковою. зоозахисникам це не сподобається.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:28 Ответить
При таких *********** "300"-х не буде.... Перехід на "200" якщо навіть був легкий...!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:36 Ответить
На это можно смотреть вечно!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:37 Ответить
 
 