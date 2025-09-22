Сожгли возле Покровска: "Птахи Мадяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" устроили очередное адское "авиашоу" для оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после метких ударов FPV-дронов, 18 российских штурмовиков получили билет в один конец на Покровском направлении. Охваченные огнем оккупанты, качались среди деревьев, на поле и в кустах, оставив лишь обугленные останки. Видео уничтожения российских военных обнародовали в соцсетях.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Із-за целюліту лисиці бігати розучилися, а ворони літати.
P.S. І жодне з московитських падлюк, показаних на цьому чудовому видиві, не задумалося перед тим, як здохнути: "А какова ^^я ядєлаю на чужой зімлє?". Результат -- очевидний.
москалі ефектно і ефективно горять.
- Ось, у мене психіка явно нестійка.
А після перегляду - в нормі і стійка!
Спати буду міцно й на прильоти пох...
В захваті дивитимусь, як кацап іздох.