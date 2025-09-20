РУС
"Москаляку - на гілляку": остатки оккупанта после удара дрона повисли на дереве. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили вражеского пехотинца в окопе и нанесли точный удар, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате оккупант был уничтожен, а его остатки после взрыва буквально повисли на дереве. "Крылатое выражение - "Москаляку - на гілляку", приобретает новое звучание", - говорится в комментарии украинских военных к обнародованному видео. Запись момента ликвидации выложили в соцсетях подразделения.

армия РФ (20608) ликвидация (4063) уничтожение (7947) дроны (4724) 414 Птахи Мадяра (54)
Все як книжка пише. Москаль на гіляці від вітру гойдається. Мило і душа радіє.
20.09.2025 15:59 Ответить
Та хай висить . Зате вже мирний
20.09.2025 15:59 Ответить
І пташкам є чим поживитися, а головне безпечно! 😁
20.09.2025 16:01 Ответить
шпаківня
20.09.2025 16:16 Ответить
Воно, оте ****** з московії, що висить на гілляці, більше не гадить в Мирній Україні!!! Дякуємо Захисникам України !!
Це не саміти міру-мір, зеленського з єрмаком і шоблами супроводу, по всьому Світу, за чималенькі дерКошти!?!?
20.09.2025 16:05 Ответить
ні трєба боятіся образіти русню-це неможліво,саме як обосрати гімно...такі так-москалаку на гіляку
20.09.2025 16:08 Ответить
20.09.2025 16:17 Ответить
думав що за шию вішають але і так піде.
20.09.2025 16:29 Ответить
Видатних вішають за нижні кінцівки.
А пересічних - як трапиться.
20.09.2025 16:38 Ответить
Красівоєєєє Дивився б і дивився...
20.09.2025 16:56 Ответить
 
 