"Москаляку - на гілляку": остатки оккупанта после удара дрона повисли на дереве. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили вражеского пехотинца в окопе и нанесли точный удар, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате оккупант был уничтожен, а его остатки после взрыва буквально повисли на дереве. "Крылатое выражение - "Москаляку - на гілляку", приобретает новое звучание", - говорится в комментарии украинских военных к обнародованному видео. Запись момента ликвидации выложили в соцсетях подразделения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не саміти міру-мір, зеленського з єрмаком і шоблами супроводу, по всьому Світу, за чималенькі дерКошти!?!?
А пересічних - як трапиться.