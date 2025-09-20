"Москаляку - на гілляку": остатки оккупанта после удара дрона повисли на дереве. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили вражеского пехотинца в окопе и нанесли точный удар, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате оккупант был уничтожен, а его остатки после взрыва буквально повисли на дереве. "Крылатое выражение - "Москаляку - на гілляку", приобретает новое звучание", - говорится в комментарии украинских военных к обнародованному видео. Запись момента ликвидации выложили в соцсетях подразделения.

