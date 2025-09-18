Ликвидация 8 оккупантов-штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО
Восемь российских штурмовиков с помощью дронов уничтожены на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Точная работа операторов дронов подразделения 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Roman Podyu #221750
18.09.2025 21:12
Віслюк Апокаліпсису
18.09.2025 21:05
Тонка червона лінія
18.09.2025 21:23
Це уже раніше було… про орків!!
Вобщем, все умерли.
Таку заяву зробив начальник Управління штурмових військ ЗСУ полковник Валентин Манько у https://youtu.be/F9kTxe8zreg?si=ztqZCm_La_z2_8Cv коментарі Radio NV
За словами офіцера, ворог уже впродовж трьох тижнів відрізаний у районі Добропілля.
"На Добропільському напрямку ці "заячі вушка" були короткими, там відразу діяли 425-й, 1-й, 25-й полки і відповідні батальйони.
Потім був другий котел, тобто ці "заячі вушка" вже давно у нас обрізані, приблизно три тижні.
Пам'ятаєте, ще була "заяча голова"... Сьогодні ця операція була майже... ні, не майже, а фактично сьогодні завершена", - розповів полковник.
Тобто, рашисти зараз знаходяться у трьох котлах.