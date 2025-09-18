РУС
1 969 10

Ликвидация 8 оккупантов-штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Восемь российских штурмовиков с помощью дронов уничтожены на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Точная работа операторов дронов подразделения 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цель найдена, удар нанесен - "Птицы Мадьяра" считают уничтоженных оккупантов под Покровском. ВИДЕО

дроны (4712) 414 Птахи Мадяра (53)
Топ комментарии
+4
Дуже надихаюче відео.
18.09.2025 21:12
+3
18.09.2025 21:05
+3
@ Сили оборони України влаштували три "котли" російським загарбникам на Добропільському напрямку: один котел маленький, інший трохи більше, а третій великий.
Таку заяву зробив начальник Управління штурмових військ ЗСУ полковник Валентин Манько у https://youtu.be/F9kTxe8zreg?si=ztqZCm_La_z2_8Cv коментарі Radio NV
За словами офіцера, ворог уже впродовж трьох тижнів відрізаний у районі Добропілля.
"На Добропільському напрямку ці "заячі вушка" були короткими, там відразу діяли 425-й, 1-й, 25-й полки і відповідні батальйони.
Потім був другий котел, тобто ці "заячі вушка" вже давно у нас обрізані, приблизно три тижні.
Пам'ятаєте, ще була "заяча голова"... Сьогодні ця операція була майже... ні, не майже, а фактично сьогодні завершена", - розповів полковник.
Тобто, рашисти зараз знаходяться у трьох котлах.

18.09.2025 21:23
18.09.2025 21:05
Типове члЄном вредітєство ********** у Мирній Україні, за гроші ******!!!
Це уже раніше було… про орків!!
18.09.2025 21:07
Сімулянти....
18.09.2025 21:11
Дуже надихаюче відео.
18.09.2025 21:12

Вобщем, все умерли.
18.09.2025 21:15
18.09.2025 21:23
18.09.2025 22:37
Цьому відео вже неділя
18.09.2025 21:29
але від цього воно не перестає бути мотивуючим.
18.09.2025 21:42
Пахне горілою плоттю навіть крізь монітор. І, нарешті, мені від цього набагато краще 😁
18.09.2025 21:56
 
 