Цель найдена, удар нанесен — "Птахи Мадяра" считают уничтоженных оккупантов под Покровском. ВИДЕО

Покровское направление, Донецкая область. Подразделение 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" продолжает неустанно фиксировать результативные удары по оккупантам, превращая каждый вылет в точную операцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео один из операторов FPV-дрона демонстрирует впечатляющее мастерство: дрон мчится к цели, а враг панически разбегается, прячась за деревьями. Но даже те, кто залег в траве, как вот "червь" на одном из фрагментов, не смогли избежать встречи с нашей птичкой. "Птахи Мадяра" не просто летают - они ведут счет, где каждая единица имеет свою цену.

Смотрите также: 36-я бригада морской пехоты обнаруживает и ликвидирует позиции оккупантов в блиндажах и чащах. ВИДЕО

Наші Воіни Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
25.08.2025 21:39 Ответить
Після війни кацапота буде всиратись від імені Мадяра більше ніж від Степана Бандери.
25.08.2025 21:47 Ответить
Йому потім "пластика" не завадить,бо дуже свинособаки злапамятниє..
25.08.2025 21:51 Ответить
Ті що запам'ятали вже в кабздона концертні програмки читають.
25.08.2025 21:54 Ответить
Гарна робота,гарні свинособаки..
25.08.2025 21:49 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
25.08.2025 22:02 Ответить
 
 