Цель найдена, удар нанесен — "Птахи Мадяра" считают уничтоженных оккупантов под Покровском. ВИДЕО
Покровское направление, Донецкая область. Подразделение 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" продолжает неустанно фиксировать результативные удары по оккупантам, превращая каждый вылет в точную операцию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео один из операторов FPV-дрона демонстрирует впечатляющее мастерство: дрон мчится к цели, а враг панически разбегается, прячась за деревьями. Но даже те, кто залег в траве, как вот "червь" на одном из фрагментов, не смогли избежать встречи с нашей птичкой. "Птахи Мадяра" не просто летают - они ведут счет, где каждая единица имеет свою цену.
