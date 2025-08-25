РУС
36-я бригада морской пехоты обнаруживает и ликвидирует позиции оккупантов в блиндажах и зарослях. ВИДЕО

На Восточном направлении украинские беспилотники обнаруживают и уничтожают укрытия российских военных в самых отдаленных точках. На видео 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского - мастерская работа украинских операторов дронов в Покровском районе Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

Слаженные действия николаевских морпехов позволили уничтожить вражескую пехоту даже в самых скрытых точках - в разбитых домах, блиндажах и густых зарослях. Под точечный удар попала и российская техника, в частности артиллерийское орудие.

FPV-операторы работают с молниеносной точностью, меняя ход боев на Восточном направлении. Их работа - это еще один шаг к очищению украинской земли от оккупанта.

Также смотрите: В Покровске мужчина самостоятельно остановил российский дрон и снял с него боеприпас. ВИДЕО

Іван Михайлович красавчик
25.08.2025 20:25 Ответить
... Миколаївськи морські піхотинці 👍
25.08.2025 20:44 Ответить
 
 