36-я бригада морской пехоты обнаруживает и ликвидирует позиции оккупантов в блиндажах и зарослях. ВИДЕО
На Восточном направлении украинские беспилотники обнаруживают и уничтожают укрытия российских военных в самых отдаленных точках. На видео 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского - мастерская работа украинских операторов дронов в Покровском районе Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
Слаженные действия николаевских морпехов позволили уничтожить вражескую пехоту даже в самых скрытых точках - в разбитых домах, блиндажах и густых зарослях. Под точечный удар попала и российская техника, в частности артиллерийское орудие.
FPV-операторы работают с молниеносной точностью, меняя ход боев на Восточном направлении. Их работа - это еще один шаг к очищению украинской земли от оккупанта.
