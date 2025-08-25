В Покровске мужчина самостоятельно остановил российский дрон и снял с него боеприпас. ВИДЕО
В прифронтовом Покровске местный житель стал неожиданным героем дня, когда собственноручно обезвредил российский дрон-камикадзе на оптоволокне. Его действия зафиксировали на видео, которое мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав волну восторга и обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина не имел специального оборудования или оружия, но быстро среагировал и самостоятельно остановил беспилотник и еще и отсоединил боеприпас, который был закреплен на нем, после чего беспилотник начал дымиться и, вероятно, загорелся.
Украинские военные напоминают: такая смелость - впечатляет, но чрезвычайно опасна, и повторять ее не стоит.
Мля, мобілізовані
по об'явлєніюз простого Наріду вони скрізь
Безумство храбрих - вот мудрость жизні", згадай чоловіче, якщо родом з срср