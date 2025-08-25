РУС
В Покровске мужчина самостоятельно остановил российский дрон и снял с него боеприпас. ВИДЕО

В прифронтовом Покровске местный житель стал неожиданным героем дня, когда собственноручно обезвредил российский дрон-камикадзе на оптоволокне. Его действия зафиксировали на видео, которое мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав волну восторга и обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина не имел специального оборудования или оружия, но быстро среагировал и самостоятельно остановил беспилотник и еще и отсоединил боеприпас, который был закреплен на нем, после чего беспилотник начал дымиться и, вероятно, загорелся.

Украинские военные напоминают: такая смелость - впечатляет, но чрезвычайно опасна, и повторять ее не стоит.

Безум'я та відвага...Але в цьому випадку-дурість...
25.08.2025 17:35 Ответить
У сорочці народився, так робити не треба
25.08.2025 17:27 Ответить
По хорошому йому треба вручити премію Дарвіна. Не повторюйте цього.
25.08.2025 17:52 Ответить
Це небезпечно для героя!! Навіщо показали....
Мля, мобілізовані по об'явлєнію з простого Наріду вони скрізь
25.08.2025 17:25 Ответить
У сорочці народився, так робити не треба
25.08.2025 17:27 Ответить
А хто знімав і сміявся?
25.08.2025 17:31 Ответить
Майстерні у нас люди.
25.08.2025 17:31 Ответить
Слабоумие и отвага!
25.08.2025 17:44 Ответить
Він тільки лауреат премії.
25.08.2025 18:26 Ответить
Ідіот. Просто ідіот. А хоробрість тут ніпричому
25.08.2025 17:52 Ответить
Слабоуміє чи відвага?
25.08.2025 17:59 Ответить
"Безумству храбрих пойом ми пєсню.
Безумство храбрих - вот мудрость жизні", згадай чоловіче, якщо родом з срср
25.08.2025 18:42 Ответить
Міг би отримати премію Дарвіна.
25.08.2025 18:24 Ответить
Він вже один дрон проковтнув у польоті, його увесь Покровськ знає. Це той, що ловить кулі зубами.
25.08.2025 18:48 Ответить
цікава Людина , сконцентрований чоловік , дай Боже йому захист ...
25.08.2025 18:52 Ответить
 
 