В Покровске мужчина самостоятельно остановил российский дрон и снял с него боеприпас. ВИДЕО

В прифронтовом Покровске местный житель стал неожиданным героем дня, когда собственноручно обезвредил российский дрон-камикадзе на оптоволокне. Его действия зафиксировали на видео, которое мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав волну восторга и обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина не имел специального оборудования или оружия, но быстро среагировал и самостоятельно остановил беспилотник и еще и отсоединил боеприпас, который был закреплен на нем, после чего беспилотник начал дымиться и, вероятно, загорелся.

Украинские военные напоминают: такая смелость - впечатляет, но чрезвычайно опасна, и повторять ее не стоит.

