РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10037 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
98 0

Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 8 населенных пунктов. Один человек погиб, еще трое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска за минувшие сутки били из артиллерии, авиабомб, РСЗО и дронов. Погиб гражданский человек, еще три человека получили ранения. Больше всего пострадали Константиновка, Дробышево и Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

24 августа около 07.30 утра армия РФ осуществила артобстрел центральной части Покровска, в результате которого повреждена многоэтажка. Из-за артудара произошло возгорание нескольких жилых квартир. Без пострадавших.

В Белозерском БПЛА "Герань-2" повредил частный дом.

Краматорский район

По Дробышево россияне ударили из РСЗО "Смерч" и "Ураган", а также FPV-дроном - убили гражданское лицо, повредили 5 частных домов, три хозяйственных постройки, три гражданских авто.

В Щурово повреждена двухэтажка, 4 автомобиля и база отдыха. В Славянске повреждены 3 многоэтажки, 3 админздания и 2 автомобиля. В Дружковке поврежден дом.

Двое раненых - в Константиновке, которую враг атаковал шестью бомбами "КАБ-250" и артиллерией. Повреждены три многоквартирных и частный дома, учебное заведение, админздание, 4 гаража.

В результате попадания вражеских FPV-дронов в Новоселовке Лиманской ТГ разрушен частный дом.

Кроме того, сегодня ночью войска РФ обстреляли Иверское Новодонецкой ТГ - травмировано гражданское лицо, поврежден частный дом. Под ударом также находился Славянск - пока известно о 2 поврежденных частных домах.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (29155) Донецкая область (10588) Покровск (757) Бахмутский район (596) Краматорский район (607) Покровский район (924) Северск (145) Дружковка (49) Константиновка (1899) Дробышево (9) Новоселовка (5) Славянск (2646) Белозерское (18) Щурово (1) Иверское (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 