Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 8 населенных пунктов. Один человек погиб, еще трое получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские войска за минувшие сутки били из артиллерии, авиабомб, РСЗО и дронов. Погиб гражданский человек, еще три человека получили ранения. Больше всего пострадали Константиновка, Дробышево и Покровск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
24 августа около 07.30 утра армия РФ осуществила артобстрел центральной части Покровска, в результате которого повреждена многоэтажка. Из-за артудара произошло возгорание нескольких жилых квартир. Без пострадавших.
В Белозерском БПЛА "Герань-2" повредил частный дом.
Краматорский район
По Дробышево россияне ударили из РСЗО "Смерч" и "Ураган", а также FPV-дроном - убили гражданское лицо, повредили 5 частных домов, три хозяйственных постройки, три гражданских авто.
В Щурово повреждена двухэтажка, 4 автомобиля и база отдыха. В Славянске повреждены 3 многоэтажки, 3 админздания и 2 автомобиля. В Дружковке поврежден дом.
Двое раненых - в Константиновке, которую враг атаковал шестью бомбами "КАБ-250" и артиллерией. Повреждены три многоквартирных и частный дома, учебное заведение, админздание, 4 гаража.
В результате попадания вражеских FPV-дронов в Новоселовке Лиманской ТГ разрушен частный дом.
Кроме того, сегодня ночью войска РФ обстреляли Иверское Новодонецкой ТГ - травмировано гражданское лицо, поврежден частный дом. Под ударом также находился Славянск - пока известно о 2 поврежденных частных домах.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 6 домов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль