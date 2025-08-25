Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - 8 населенных пунктов. Один человек погиб, еще трое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска за минувшие сутки били из артиллерии, авиабомб, РСЗО и дронов. Погиб гражданский человек, еще три человека получили ранения. Больше всего пострадали Константиновка, Дробышево и Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

24 августа около 07.30 утра армия РФ осуществила артобстрел центральной части Покровска, в результате которого повреждена многоэтажка. Из-за артудара произошло возгорание нескольких жилых квартир. Без пострадавших.

В Белозерском БПЛА "Герань-2" повредил частный дом.

Краматорский район

По Дробышево россияне ударили из РСЗО "Смерч" и "Ураган", а также FPV-дроном - убили гражданское лицо, повредили 5 частных домов, три хозяйственных постройки, три гражданских авто.

В Щурово повреждена двухэтажка, 4 автомобиля и база отдыха. В Славянске повреждены 3 многоэтажки, 3 админздания и 2 автомобиля. В Дружковке поврежден дом.

Двое раненых - в Константиновке, которую враг атаковал шестью бомбами "КАБ-250" и артиллерией. Повреждены три многоквартирных и частный дома, учебное заведение, админздание, 4 гаража.

В результате попадания вражеских FPV-дронов в Новоселовке Лиманской ТГ разрушен частный дом.

Кроме того, сегодня ночью войска РФ обстреляли Иверское Новодонецкой ТГ - травмировано гражданское лицо, поврежден частный дом. Под ударом также находился Славянск - пока известно о 2 поврежденных частных домах.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

























