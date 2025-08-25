УКР
Доба на Донеччині: під ворожим вогнем 8 населених пунктів. Одна людина загинула, ще три зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби били з артилерії, авіабомб, РСЗВ і дронів. Загинула цивільна особа, ще троє людей дістали поранення. Найбільше постраждали Костянтинівка, Дробишеве та Покровськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

 Покровський район

24 серпня близько 07.30 ранку армія РФ здійснила артобстріл центральної частини Покровська, в результаті якого пошкоджено багатоповерхівку. Через артудар сталось займання декількох житлових квартир. Без постраждалих.

У Білозерському БпЛА "Герань-2" пошкодив приватну оселю.

Краматорський район

По Дробишевому росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" і "Ураган", а також FPV-дроном – вбили цивільну особу, пошкодили 5 приватних будинків, три господарських споруди, три цивільних авто.

У Щуровому пошкоджено двоповерхівку, 4 автомобілі та базу відпочинку. У Слов'янську пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі і 2 автівки. У Дружківці пошкоджено будинок. 

Двоє поранених – у Костянтинівці, яку ворог атакував шістьма бомбами "КАБ-250" та артилерією. Пошкоджено три багатоквартирних і приватний будинки, заклад освіти, адмінбудівлю, 4 гаражі.

У результаті влучання ворожих FPV-дронів у Новоселівці Лиманської ТГ зруйновано приватний будинок.

Крім того, сьогодні вночі війська РФ обстріляли Іверське Новодонецької ТГ – травмовано цивільну особу, пошкоджено приватну оселю. Під ударом також перебував Слов’янськ – наразі відомо про 2 пошкоджених приватних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

