Доба на Донеччині: одна людина загинула, пошкоджено 23 цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакувати населені пункти Донецької області, унаслідок чого є загибла та руйнування.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Так, за 23 серпня зафіксовано 1898 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору, унаслідок обстрілів є загибла.

Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, селище Олексієво-Дружківка, село Торське.

Обстріли Донеччини 23 серпня

Зазначається, що руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти, з них 17 житлових будинків.

Костянтинівка витримала 15 ворожих ударів, з них 11 бомбових. Росіяни вбили цивільну особу, пошкодили 12 багатоквартирних будинків, три заклади освіти.

У Дружківці внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено багатоквартирний будинок. По Олексієво-Дружківці вдарили три FPV-дрони – руйнувань зазнали 2 приватних будинки, медзаклад, цивільне авто. У Торському Дружківської громади пошкоджено приватну оселю.

Білозерське війська рф атакували FPV-дроном ­– пошкодили приватний будинок.

