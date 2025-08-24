Сутки в Донецкой области: один человек погиб, повреждены 23 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Так, за 23 августа зафиксировано 1898 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору, в результате обстрелов есть погибшая.

Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Константиновка, Лиман, поселок Алексеево-Дружковка, село Торское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Собрали орду": россиян на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны,- ОСУВ "Днепр"

Отмечается, что разрушениям подверглись 23 гражданских объекта, из них 17 жилых домов.

Константиновка выдержала 15 вражеских ударов, из них 11 бомбовых. Россияне убили гражданское лицо, повредили 12 многоквартирных домов, три учебных заведения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки на Сумщине. Враг продвинулся вблизи Свободного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ

В Дружковке в результате попадания FPV-дрона поврежден многоквартирный дом. По Алексеево-Дружковке ударили три FPV-дрона - разрушениям подверглись 2 частных дома, медучреждение, гражданское авто. В Торском Дружковской громады поврежден частный дом.

Белозерское войска рф атаковали FPV-дроном - повредили частный дом.

















