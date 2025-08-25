УКР
У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон та зняв з нього боєприпас. ВIДЕО

У прифронтовому Покровську місцевий житель став несподіваним героєм дня, коли власноруч знешкодив російський дрон-камікадзе на оптоволокні. Його дії зафіксували на відео, що миттєво розлетілося соцмережами, викликавши хвилю захоплення та обговорень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік не мав спеціального обладнання чи зброї, але швидко зреагував і самостійно зупинив безпілотник та ще й від’єднав боєприпас, який був закріплений на ньому, після чого безпілотник почав диміти та, ймовірно, загорівся.

Українські військові нагадують: така сміливість — вражає, але надзвичайно небезпечна, і повторювати її не варто.

Також дивіться: "Вантаж-200" чекає на поїздку в РФ: російський солдат натрапив на звалище тіл окупантів у чагарниках. ВIДЕО

безпілотник (4749) боєприпаси (2341) знищення (8055) Донецька область (9410) дрони (5337) Покровськ (790) Покровський район (934)
+9
У сорочці народився, так робити не треба
25.08.2025 17:27 Відповісти
+9
Безум'я та відвага...Але в цьому випадку-дурість...
25.08.2025 17:35 Відповісти
+6
По хорошому йому треба вручити премію Дарвіна. Не повторюйте цього.
25.08.2025 17:52 Відповісти
Це небезпечно для героя!! Навіщо показали....
Мля, мобілізовані по об'явлєнію з простого Наріду вони скрізь
25.08.2025 17:25 Відповісти
У сорочці народився, так робити не треба
25.08.2025 17:27 Відповісти
А хто знімав і сміявся?
25.08.2025 17:31 Відповісти
Майстерні у нас люди.
25.08.2025 17:31 Відповісти
Безум'я та відвага...Але в цьому випадку-дурість...
25.08.2025 17:35 Відповісти
Слабоумие и отвага!
25.08.2025 17:44 Відповісти
По хорошому йому треба вручити премію Дарвіна. Не повторюйте цього.
25.08.2025 17:52 Відповісти
Він тільки лауреат премії.
25.08.2025 18:26 Відповісти
Номінант.
25.08.2025 19:08 Відповісти
Ідіот. Просто ідіот. А хоробрість тут ніпричому
25.08.2025 17:52 Відповісти
Слабоуміє чи відвага?
25.08.2025 17:59 Відповісти
"Безумству храбрих пойом ми пєсню.
Безумство храбрих - вот мудрость жизні", згадай чоловіче, якщо родом з срср
25.08.2025 18:42 Відповісти
"Рожденный ползать - летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...
- Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она - в паденье!.."
25.08.2025 19:14 Відповісти
Міг би отримати премію Дарвіна.
25.08.2025 18:24 Відповісти
Він вже один дрон проковтнув у польоті, його увесь Покровськ знає. Це той, що ловить кулі зубами.
25.08.2025 18:48 Відповісти
цікава Людина , сконцентрований чоловік , дай Боже йому захист ...
25.08.2025 18:52 Відповісти
 
 