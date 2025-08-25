У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон та зняв з нього боєприпас. ВIДЕО
У прифронтовому Покровську місцевий житель став несподіваним героєм дня, коли власноруч знешкодив російський дрон-камікадзе на оптоволокні. Його дії зафіксували на відео, що миттєво розлетілося соцмережами, викликавши хвилю захоплення та обговорень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чоловік не мав спеціального обладнання чи зброї, але швидко зреагував і самостійно зупинив безпілотник та ще й від’єднав боєприпас, який був закріплений на ньому, після чого безпілотник почав диміти та, ймовірно, загорівся.
Українські військові нагадують: така сміливість — вражає, але надзвичайно небезпечна, і повторювати її не варто.
Мля, мобілізовані
по об'явлєніюз простого Наріду вони скрізь
Безумство храбрих - вот мудрость жизні", згадай чоловіче, якщо родом з срср
- Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она - в паденье!.."