У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон та зняв з нього боєприпас. ВIДЕО

У прифронтовому Покровську місцевий житель став несподіваним героєм дня, коли власноруч знешкодив російський дрон-камікадзе на оптоволокні. Його дії зафіксували на відео, що миттєво розлетілося соцмережами, викликавши хвилю захоплення та обговорень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік не мав спеціального обладнання чи зброї, але швидко зреагував і самостійно зупинив безпілотник та ще й від’єднав боєприпас, який був закріплений на ньому, після чого безпілотник почав диміти та, ймовірно, загорівся.

Українські військові нагадують: така сміливість — вражає, але надзвичайно небезпечна, і повторювати її не варто.

