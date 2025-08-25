УКР
"Вантаж-200" чекає на поїздку в РФ: російський солдат натрапив на звалище тіл окупантів у чагарниках. ВIДЕО

Південний фронт для російських військових перетворився на дорогу в один кінець. На відео, що можна знайти в соціальних мережах, видно, як російський солдат натрапив на "перевалочну базу" з десятками тіл загиблих окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він із подивом коментує масштаби втрат: "Йдемо стежкою. Скільки народу лежить?" За його словами, тіла, ймовірно, тимчасово зберігають тут, перш ніж відправити їх додому. Це свідчить про значні втрати російської армії на цьому напрямку. 

Окупанти не приховують шоку — масштаби втрат великі, а Кремль намагається їх замовчати. Не ходіть на українську землю — вона не пробачає загарбникам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 8 автівок, позицію запуску БпЛА та 4 укриття росіян на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) військовослужбовці (4900) втрати (4542)
+3
Лєжбіщє хароших руцкіх
25.08.2025 16:45 Відповісти
+2
це столовка для кабанів.
25.08.2025 16:45 Відповісти
+2
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
25.08.2025 16:46 Відповісти
По грядках ходили.
25.08.2025 16:42 Відповісти
...И в том строю есть место для тебя.
25.08.2025 17:11 Відповісти
В якому строю?
25.08.2025 17:16 Відповісти
И в том строю есть промежуток малый
Быть может это место для тебя

Расул Гамзатов.
25.08.2025 17:18 Відповісти
Так який строй? каммуністічіскій?
25.08.2025 17:25 Відповісти
Клуб мілліанєров. Спа...
25.08.2025 16:43 Відповісти
а кацап не думав що дома можна було лежати п'яним на дівані ?
25.08.2025 16:43 Відповісти
Так його з дивану і занесли у військомат. "Біла лада, біла лада, стоп-сігнальниє агні...".
25.08.2025 16:49 Відповісти
1000 в день
25.08.2025 16:43 Відповісти
як )(уйло казав ?
Єта будущая єліта расії
25.08.2025 16:45 Відповісти
Невдовзі і ти там чекатимеш своєї черги, кацапчику.
25.08.2025 16:46 Відповісти
Порозлягались...
25.08.2025 16:54 Відповісти
Шота движуха не движицца...
25.08.2025 16:54 Відповісти
Vot eta uzhe haroshie ruskie , sozreli , tak skazati ....
25.08.2025 17:00 Відповісти
Та нормально всё. Прикид у всех по моде. С отливом.
25.08.2025 17:34 Відповісти
 
 