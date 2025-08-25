4 329 18
"Вантаж-200" чекає на поїздку в РФ: російський солдат натрапив на звалище тіл окупантів у чагарниках. ВIДЕО
Південний фронт для російських військових перетворився на дорогу в один кінець. На відео, що можна знайти в соціальних мережах, видно, як російський солдат натрапив на "перевалочну базу" з десятками тіл загиблих окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він із подивом коментує масштаби втрат: "Йдемо стежкою. Скільки народу лежить?" За його словами, тіла, ймовірно, тимчасово зберігають тут, перш ніж відправити їх додому. Це свідчить про значні втрати російської армії на цьому напрямку.
Окупанти не приховують шоку — масштаби втрат великі, а Кремль намагається їх замовчати. Не ходіть на українську землю — вона не пробачає загарбникам.
Топ коментарі
+3 ViktorXP
показати весь коментар25.08.2025 16:45 Відповісти Посилання
+2 Urs
показати весь коментар25.08.2025 16:45 Відповісти Посилання
+2 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.08.2025 16:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Быть может это место для тебя
Расул Гамзатов.
Єта будущая єліта расії