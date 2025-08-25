"Вантаж-200" чекає на поїздку в РФ: російський солдат натрапив на звалище тіл окупантів у чагарниках. ВIДЕО

Південний фронт для російських військових перетворився на дорогу в один кінець. На відео, що можна знайти в соціальних мережах, видно, як російський солдат натрапив на "перевалочну базу" з десятками тіл загиблих окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він із подивом коментує масштаби втрат: "Йдемо стежкою. Скільки народу лежить?" За його словами, тіла, ймовірно, тимчасово зберігають тут, перш ніж відправити їх додому. Це свідчить про значні втрати російської армії на цьому напрямку.

Окупанти не приховують шоку — масштаби втрат великі, а Кремль намагається їх замовчати. Не ходіть на українську землю — вона не пробачає загарбникам.

