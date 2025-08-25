"Груз-200" ждет поездки в РФ: российский солдат наткнулся на свалку тел оккупантов в кустах. ВИДЕО

Южный фронт для российских военных превратился в дорогу в один конец. На видео, которое можно найти в социальных сетях видно, как российский солдат наткнулся на "перевалочную базу" с десятками тел погибших оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он с удивлением комментирует масштабы потерь: "Идем по тропинке. Сколько народу лежит?" По его словам, тела, вероятно, временно хранят здесь, прежде чем отправить их домой. Это свидетельствует о значительных потерях российской армии на этом направлении.

Оккупанты не скрывают шока - масштабы потерь велики, а Кремль пытается их замалчивать. Не ходите на украинскую землю - она не прощает захватчикам.

