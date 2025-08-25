РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Видео
5 930 20

"Груз-200" ждет поездки в РФ: российский солдат наткнулся на свалку тел оккупантов в кустах. ВИДЕО

Южный фронт для российских военных превратился в дорогу в один конец. На видео, которое можно найти в социальных сетях видно, как российский солдат наткнулся на "перевалочную базу" с десятками тел погибших оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он с удивлением комментирует масштабы потерь: "Идем по тропинке. Сколько народу лежит?" По его словам, тела, вероятно, временно хранят здесь, прежде чем отправить их домой. Это свидетельствует о значительных потерях российской армии на этом направлении.

Оккупанты не скрывают шока - масштабы потерь велики, а Кремль пытается их замалчивать. Не ходите на украинскую землю - она не прощает захватчикам.

Также смотрите: Раненый российский солдат покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20377) уничтожение (7740) военнослужащие (6269) потери (4527)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Лєжбіщє хароших руцкіх
показать весь комментарий
25.08.2025 16:45 Ответить
+5
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
+4
По грядках ходили.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По грядках ходили.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:42 Ответить
...И в том строю есть место для тебя.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:11 Ответить
В якому строю?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:16 Ответить
И в том строю есть промежуток малый
Быть может это место для тебя

Расул Гамзатов.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:18 Ответить
Так який строй? каммуністічіскій?
показать весь комментарий
25.08.2025 17:25 Ответить
Клуб мілліанєров. Спа...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:43 Ответить
а кацап не думав що дома можна було лежати п'яним на дівані ?
показать весь комментарий
25.08.2025 16:43 Ответить
Так його з дивану і занесли у військомат. "Біла лада, біла лада, стоп-сігнальниє агні...".
показать весь комментарий
25.08.2025 16:49 Ответить
1000 в день
показать весь комментарий
25.08.2025 16:43 Ответить
як )(уйло казав ?
Єта будущая єліта расії
показать весь комментарий
25.08.2025 16:45 Ответить
це столовка для кабанів.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:45 Ответить
Лєжбіщє хароших руцкіх
показать весь комментарий
25.08.2025 16:45 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
Невдовзі і ти там чекатимеш своєї черги, кацапчику.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:46 Ответить
Порозлягались...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:54 Ответить
Мабуть зимувать залягли.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:27 Ответить
Шота движуха не движицца...
показать весь комментарий
25.08.2025 16:54 Ответить
Vot eta uzhe haroshie ruskie , sozreli , tak skazati ....
показать весь комментарий
25.08.2025 17:00 Ответить
Та нормально всё. Прикид у всех по моде. С отливом.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:34 Ответить
Ніхто їх забирати не буде. Платити потім. Зникли безвісти
показать весь комментарий
25.08.2025 17:56 Ответить
 
 