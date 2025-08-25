Раненый российский солдат покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из автомата. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" засняли самоубийство оккупанта. Россиянин застрелился из автомата после атаки украинских воинов на Покровском направлении фронта.

Новым видео с самоуничтожением противника поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

