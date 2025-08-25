2 470 15
Раненый российский солдат покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из автомата. ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" засняли самоубийство оккупанта. Россиянин застрелился из автомата после атаки украинских воинов на Покровском направлении фронта.
Новым видео с самоуничтожением противника поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий25.08.2025 09:49 Ответить Ссылка
+7 Marta #602367
показать весь комментарий25.08.2025 09:49 Ответить Ссылка
+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий25.08.2025 09:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що вони не люди, а стада оленів?
вони навіть не здогадуються, що таке людське життя,
вони тварини.
Тому ми повинні вбивати хворих тварин,
як робить це сама природа.
Саме українці здійснюють зараз природній добір
зате чорноземи в Україні родючі - натуральних добрив багато .
такі він в кращому випадку за 10 запрацює, а то і ніколи.
)(уйло