Раненый российский солдат покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из автомата. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадяра" засняли самоубийство оккупанта. Россиянин застрелился из автомата после атаки украинских воинов на Покровском направлении фронта.

Новым видео с самоуничтожением противника поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Ракетные войска и артиллерия уничтожили пункт управления БПЛА элитного российского подразделения "Рубикон" на Донетчине. ВИДЕО

+7
Так спішив до Кобзона, що не попав з першого разу...
25.08.2025 09:49 Ответить
Та нє, то приціл збився...
25.08.2025 10:17 Ответить
Який "приціл", якщо він собі ствол під щелепу тикав?!
25.08.2025 10:23 Ответить
Чи й не сенсація.
25.08.2025 09:49 Ответить
чи ми розуміємо чітко,
що вони не люди, а стада оленів?
вони навіть не здогадуються, що таке людське життя,
вони тварини.
Тому ми повинні вбивати хворих тварин,
як робить це сама природа.
Саме українці здійснюють зараз природній добір
25.08.2025 09:49 Ответить
Українці діють за теорією Дарвіна.
25.08.2025 10:48 Ответить
Лишня хромосома не дозволила йому це зробити дома у крузі рідних ? Поперся для цього у чужу країну

зате чорноземи в Україні родючі - натуральних добрив багато .
25.08.2025 09:50 Ответить
Навіщо було так далеко за цим їхати?
25.08.2025 09:50 Ответить
гроші.
такі він в кращому випадку за 10 запрацює, а то і ніколи.
25.08.2025 09:54 Ответить
в нього була зброя, але ж він вирішив покінчити своє нікчемне життя самогубством а не вбивати
)(уйло
25.08.2025 09:50 Ответить
Своєчасне і правильне рішення .
25.08.2025 09:51 Ответить
Ґут.
25.08.2025 09:56 Ответить
Фамилия свинособаки случайно не Кравченко? Два раза себе в башку да ещё из АК- так только Членин могёт.
25.08.2025 10:05 Ответить
Члєнін від сифілісу здох.
25.08.2025 10:51 Ответить
Раби - дегенерати які замість того щоб постріляти тих хто їх тримає у рабстві та жене на війни - х7йло та кодлу *******, раби-кацапи стріляють себе! Й це ніх7я не смішно, бо щось потік цих рабів-дегенератів рашиських не закіньчується..... поки що.
25.08.2025 10:54 Ответить
 
 