Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився з автомата після атаки українських воїнів на Покровському напрямку фронту.

Новим відео з самознищенням противника поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

