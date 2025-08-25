УКР
Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився з автомата після атаки українських воїнів на Покровському напрямку фронту.

Новим відео з самознищенням противника поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Ракетні війська та артилерія знищили пункт управління БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) самогубство (658) 414 Птахи Мадяра (42)
Так спішив до Кобзона, що не попав з першого разу...
25.08.2025 09:49 Відповісти
Чи й не сенсація.
25.08.2025 09:49 Відповісти
чи ми розуміємо чітко,
що вони не люди, а стада оленів?
вони навіть не здогадуються, що таке людське життя,
вони тварини.
Тому ми повинні вбивати хворих тварин,
як робить це сама природа.
Саме українці здійснюють зараз природній добір
25.08.2025 09:49 Відповісти
Лишня хромосома не дозволила йому це зробити дома у крузі рідних ? Поперся для цього у чужу країну

зате чорноземи в Україні родючі - натуральних добрив багато .
25.08.2025 09:50 Відповісти
Навіщо було так далеко за цим їхати?
25.08.2025 09:50 Відповісти
гроші.
такі він в кращому випадку за 10 запрацює, а то і ніколи.
25.08.2025 09:54 Відповісти
в нього була зброя, але ж він вирішив покінчити своє нікчемне життя самогубством а не вбивати
)(уйло
25.08.2025 09:50 Відповісти
Своєчасне і правильне рішення .
25.08.2025 09:51 Відповісти
Ґут.
25.08.2025 09:56 Відповісти
Фамилия свинособаки случайно не Кравченко? Два раза себе в башку да ещё из АК- так только Членин могёт.
25.08.2025 10:05 Відповісти
 
 