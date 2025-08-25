Поранений російський солдат покінчив життя самогубством пострілом у голову з автомата. ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився з автомата після атаки українських воїнів на Покровському напрямку фронту.
Новим відео з самознищенням противника поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що вони не люди, а стада оленів?
вони навіть не здогадуються, що таке людське життя,
вони тварини.
Тому ми повинні вбивати хворих тварин,
як робить це сама природа.
Саме українці здійснюють зараз природній добір
зате чорноземи в Україні родючі - натуральних добрив багато .
такі він в кращому випадку за 10 запрацює, а то і ніколи.
)(уйло