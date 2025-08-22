УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 461 5

Ракетні війська та артилерія знищили пункт управління БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон" на Донеччині. ВIДЕО

Ракетні війська та артилерія Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон" на тимчасово окупованій території Донецької області, а також знищили великий склад боєприпасів загарбників.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він швидко став одним із найефективніших технологічних формувань противника.

"Через їхні дії ми втрачаємо розвідувальні дрони, літаки, бомбардувальники, а головне — екіпажі", - йдеться в одному з аналітичних оглядів.

Також читайте: На фронті зафіксовано 60 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18514) Генштаб ЗС (7136) знищення (8040) Донецька область (9381)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добра справа.
Ті чорти багато крові попили...
показати весь коментар
22.08.2025 17:20 Відповісти
Коттон на коттоні з повторними бавовнами... Ну і "задымлєньє" - як без нього...
показати весь коментар
22.08.2025 17:45 Відповісти
Гарна новина-виконавцям респект...
показати весь коментар
22.08.2025 17:51 Відповісти
Елітний російський підрозділ "Рубікон" передислокувався до елітних апартаментів. У пеклі.
показати весь коментар
22.08.2025 18:02 Відповісти
Нема більше Рубікону. Слава ЗСУ
показати весь коментар
22.08.2025 18:44 Відповісти
 
 