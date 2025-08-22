Ракетні війська та артилерія знищили пункт управління БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон" на Донеччині. ВIДЕО

Ракетні війська та артилерія Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління БПЛА елітного російського підрозділу "Рубікон" на тимчасово окупованій території Донецької області, а також знищили великий склад боєприпасів загарбників.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він швидко став одним із найефективніших технологічних формувань противника.

"Через їхні дії ми втрачаємо розвідувальні дрони, літаки, бомбардувальники, а головне — екіпажі", - йдеться в одному з аналітичних оглядів.

