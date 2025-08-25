УКР
Прикордонники знищили 8 автівок, позицію запуску БпЛА та 4 укриття росіян на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали 9 влучних ударів FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили 8 автівок, позицію запуску БпЛА та 4 укриття ворога.

Також дивіться: Наші десантники звільнили двох цивільних українців та полонили 15 російських загарбників на Харківщині.

чому прикордонники а не громадяни мобілізовані в прикордонну державну службу (навіть не війська, а служба як податкова чи митна) ? 80% там саме мобілізованих а прикордонників там тільки залетчики і ті кого начальство гнобе, блатні тих пропускают через тилові підрозділи щоб отримали УБД, а взагалі ті самі як стояли на Ягодині і Шагені то так і стоят.
25.08.2025 16:44 Відповісти
 
 