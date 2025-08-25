Прикордонники знищили 8 автівок, позицію запуску БпЛА та 4 укриття росіян на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали 9 влучних ударів FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили 8 автівок, позицію запуску БпЛА та 4 укриття ворога.
