Наші десантники звільнили двох цивільних українців та полонили 15 російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Четверо наших бійців із Десантно-штурмових військ провели успішну операцію на Харківщині.

Українські воїни взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ, які утримували у заручниках двох цивільних українців, інформує Цензор.НЕТ.

Головний сержант 1-ої роти 3-го взводу 78-ої десантно-штурмової бригади з позивним "Артист" - уродженець Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення отримав шість поранень, крайнє з них - важке, після прильоту ворожого FPV-дрону у багі.

"Ми кажемо про нього, що він з іншої планети - стільки травм, поранень, перенесених операцій, а він щоразу підлатається і знову йде штурмувати. За таким аж хочеться йти", - так говорять про нього побратими.

Збір на транспортний засіб "БАГІ" для виконання бойових завдань:

Ціль: 400 000 ₴

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/556jkUsJpL

Номер картки банки: 4441 1111 2641 9559

