УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 436 5

Наші десантники звільнили двох цивільних українців та полонили 15 російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Четверо наших бійців із Десантно-штурмових військ провели успішну операцію на Харківщині.

Українські воїни взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ, які утримували у заручниках двох цивільних українців, інформує Цензор.НЕТ.

Головний сержант 1-ої роти 3-го взводу 78-ої десантно-штурмової бригади з позивним "Артист" - уродженець Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення отримав шість поранень, крайнє з них - важке, після прильоту ворожого FPV-дрону у багі.

"Ми кажемо про нього, що він з іншої планети - стільки травм, поранень, перенесених операцій, а він щоразу підлатається і знову йде штурмувати. За таким аж хочеться йти", - так говорять про нього побратими.

Збір на транспортний засіб "БАГІ" для виконання бойових завдань:

Ціль: 400 000 ₴

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/556jkUsJpL

Номер картки банки: 4441 1111 2641 9559

Дивіться: Воїни 5 ОШБр уразили квадроцикл з окупантом на ходу, 2 транспортні засоби, антену та живу силу ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) полон (1636) Десантно-штурмові війська ДШВ (234) Харківська область (1511)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/120911 Термінатор. Наші дні: під Покровськом місцевий руками (!) розірвав руснявий оптоволоконний FPV, який був у засідці - Відео
показати весь коментар
25.08.2025 15:30 Відповісти
Хардкор, бл@ядь!!!!
показати весь коментар
25.08.2025 16:22 Відповісти
Дякую, Хлопці! Пишаюсь ВАМИ!
показати весь коментар
25.08.2025 15:33 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.08.2025 15:59 Відповісти
Слава нашим безстрашним воїнам !
показати весь коментар
25.08.2025 16:08 Відповісти
 
 