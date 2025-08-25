УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
575 1

Воїни 5 ОШБр уразили квадроцикл з окупантом на ходу, 2 транспортні засоби, антену та живу силу ворога. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують нищити окупантів та їхню техніку. Відтак, на Краматорському напрямку, нашими операторами було уражено: квадроцикл з окупантом просто на ходу, два транспортні засоби противника, один із них у русі, ворожу антену та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Бійці 60 ОМБр вночі вистежили окупантів та влучними скидами боєприпасів ліквідували їх. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ліквідація (4377) Донецька область (9410) 5 ОШБр (137) Краматорський район (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
25.08.2025 11:05 Відповісти
 
 