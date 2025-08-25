Воїни 5 ОШБр уразили квадроцикл з окупантом на ходу, 2 транспортні засоби, антену та живу силу ворога. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади продовжують нищити окупантів та їхню техніку. Відтак, на Краматорському напрямку, нашими операторами було уражено: квадроцикл з окупантом просто на ходу, два транспортні засоби противника, один із них у русі, ворожу антену та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.

