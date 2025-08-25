Воины 5 ОШБр поразили квадроцикл с оккупантом на ходу, 2 транспортных средства, антенну и живую силу врага. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Следовательно, на Краматорском направлении, нашими операторами было поражено: квадроцикл с оккупантом прямо на ходу, два транспортных средства противника, одно из них в движении, вражескую антенну и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

