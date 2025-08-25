РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
912 1

Воины 5 ОШБр поразили квадроцикл с оккупантом на ходу, 2 транспортных средства, антенну и живую силу врага. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Следовательно, на Краматорском направлении, нашими операторами было поражено: квадроцикл с оккупантом прямо на ходу, два транспортных средства противника, одно из них в движении, вражескую антенну и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Бойцы 60 ОМБр ночью выследили оккупантов и точными сбросами боеприпасов ликвидировали их. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20377) ликвидация (3988) Донецкая область (10588) 5 ОШБр (135) Краматорский район (611)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре..
показать весь комментарий
25.08.2025 11:05 Ответить
 
 