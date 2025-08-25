Бойцы 60-й ОМБр ночью выследили оккупантов и точными сбросами боеприпасов ликвидировали их. ВИДЕО
Батальону беспилотных систем Vidarr 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады устроили ночную охоту на оккупантов. Воины точными сбросами боеприпасов ликвидировали немало российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале бригады.
