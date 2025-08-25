УКР
Бійці 60 ОМБр вночі вистежили окупантів та влучними скидами боєприпасів ліквідували їх. ВIДЕО

Батальйону безпілотних систем "Vidarr" 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади влуштували нічне полювання на окупантів. Воїни влучними скидами боєприпасів ліквідували чимало російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.

