Бійці 60 ОМБр вночі вистежили окупантів та влучними скидами боєприпасів ліквідували їх. ВIДЕО
Батальйону безпілотних систем "Vidarr" 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади влуштували нічне полювання на окупантів. Воїни влучними скидами боєприпасів ліквідували чимало російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі бригади.
