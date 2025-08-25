Наши десантники освободили двух гражданских украинцев и взяли в плен 15 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО
Четверо наших бойцов из Десантно-штурмовых войск провели успешную операцию на Харьковщине.
Украинские воины взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ, которые удерживали в заложниках двух гражданских украинцев, информирует Цензор.НЕТ.
Главный сержант 1-й роты 3-го взвода 78-й десантно-штурмовой бригады с позывным Артист - уроженец Мариуполя. После начала полномасштабного вторжения получил шесть ранений, крайнее из них - тяжелое, после прилета вражеского FPV-дрона в багги.
"Мы говорим о нем, что он с другой планеты - столько травм, ранений, перенесенных операций, а он каждый раз подлатается и снова идет штурмовать. За таким просто хочется идти", - так говорят о нем побратимы.
