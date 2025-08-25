РУС
Наши десантники освободили двух гражданских украинцев и взяли в плен 15 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Четверо наших бойцов из Десантно-штурмовых войск провели успешную операцию на Харьковщине.

Украинские воины взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ, которые удерживали в заложниках двух гражданских украинцев, информирует Цензор.НЕТ.

Главный сержант 1-й роты 3-го взвода 78-й десантно-штурмовой бригады с позывным Артист - уроженец Мариуполя. После начала полномасштабного вторжения получил шесть ранений, крайнее из них - тяжелое, после прилета вражеского FPV-дрона в багги.

"Мы говорим о нем, что он с другой планеты - столько травм, ранений, перенесенных операций, а он каждый раз подлатается и снова идет штурмовать. За таким просто хочется идти", - так говорят о нем побратимы.

Сбор на транспортное средство "БАГІ" для выполнения боевых задач:

Цель: 400 000 ₴

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/556jkUsJpL

Номер карты банка: 4441 1111 2641 9559

Смотрите: Воины 5-й ОШБр уничтожили квадроцикл с оккупантом на ходу, 2 транспортных средства, антенну и живую силу врага. ВИДЕО

армия РФ (20377) плен (2684) Десантно-штурмовые войска (232) Харьковская область (1493)
https://t.me/voynareal/120911 Термінатор. Наші дні: під Покровськом місцевий руками (!) розірвав руснявий оптоволоконний FPV, який був у засідці - Відео
25.08.2025 15:30 Ответить
Хардкор, бл@ядь!!!!
25.08.2025 16:22 Ответить
Дякую, Хлопці! Пишаюсь ВАМИ!
25.08.2025 15:33 Ответить
Слава ЗСУ!
25.08.2025 15:59 Ответить
Слава нашим безстрашним воїнам !
25.08.2025 16:08 Ответить
 
 