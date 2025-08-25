Пограничники уничтожили 8 автомобилей, позицию запуска БПЛА и 4 укрытия россиян на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРІКС" 4-го пограничного отряда нанесли 9 точных ударов FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили 8 автомобилей, позицию запуска БПЛА и 4 укрытия врага.
