Пограничники уничтожили 8 автомобилей, позицию запуска БПЛА и 4 укрытия россиян на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРІКС" 4-го пограничного отряда нанесли 9 точных ударов FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили 8 автомобилей, позицию запуска БПЛА и 4 укрытия врага.

Также смотрите: Наши десантники освободили двух гражданских украинцев и взяли в плен 15 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

армия РФ (20377) Госпогранслужба (6778) уничтожение (7740)
чому прикордонники а не громадяни мобілізовані в прикордонну державну службу (навіть не війська, а служба як податкова чи митна) ? 80% там саме мобілізованих а прикордонників там тільки залетчики і ті кого начальство гнобе, блатні тих пропускают через тилові підрозділи щоб отримали УБД, а взагалі ті самі як стояли на Ягодині і Шагені то так і стоят.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:44 Ответить
 
 