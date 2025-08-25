36-та бригада морської піхоти виявляє і ліквідує позиції окупантів у бліндажах і хащах. ВIДЕО
На Східному напрямку українські безпілотники виявляють і знищують укриття російських військових у найвіддаленіших точках. На відео 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — майстерна робота українських операторів дронів у Покровському районі на Донеччині, повідомляє Цензор.НЕТ.
Злагоджені дії миколаївських морпіхів дозволили знищити ворожу піхоту навіть у найзахованіших точках — у розбитих будинках, бліндажах і густих хащах. Під точковий удар потрапила й російська техніка, зокрема артилерійська гармата.
FPV-оператори працюють з блискавичною точністю, змінюючи хід боїв на Східному напрямку. Їхня робота — це ще один крок до очищення української землі від окупанта.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Ріднік
показати весь коментар25.08.2025 20:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luiza
показати весь коментар25.08.2025 20:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль