36-та бригада морської піхоти виявляє і ліквідує позиції окупантів у бліндажах і хащах. ВIДЕО

На Східному напрямку українські безпілотники виявляють і знищують укриття російських військових у найвіддаленіших точках. На відео 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського —  майстерна робота українських операторів дронів у Покровському районі на Донеччині, повідомляє  Цензор.НЕТ.

Злагоджені дії миколаївських морпіхів дозволили знищити ворожу піхоту навіть у найзахованіших точках — у розбитих будинках, бліндажах і густих хащах. Під точковий удар потрапила й російська техніка, зокрема артилерійська гармата.

FPV-оператори працюють з блискавичною точністю, змінюючи хід боїв на Східному напрямку. Їхня робота — це ще один крок до очищення української землі від окупанта.

