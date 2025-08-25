УКР
Ціль знайдена, удар завдано - "Птахи Мадяра" рахують знищених окупантів під Покровськом. ВIДЕО

Покровський напрямок, Донецька область. Підрозділ 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжує невпинно фіксувати результативні удари по окупантах, перетворюючи кожен виліт на точну операцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео один з операторів FPV-дрона демонструє вражаючу майстерність: дрон мчить до цілі, а вороги панічно розбігаються, ховаючись за деревами. Та навіть ті, хто заліг у траві, як-от "хробак" на одному з фрагментів, не змогли уникнути зустрічі з нашою пташкою.

"Птахи Мадяра" не просто літають — вони ведуть рахунок, де кожна одиниця має свою ціну.

знищення (8055) Донецька область (9410) Покровськ (790) fpv-дрон (165) Покровський район (940) 414 Птахи Мадяра (43)
Коментувати
Наші Воіни Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
25.08.2025 21:39 Відповісти
Після війни кацапота буде всиратись від імені Мадяра більше ніж від Степана Бандери.
25.08.2025 21:47 Відповісти
Йому потім "пластика" не завадить,бо дуже свинособаки злапамятниє..
25.08.2025 21:51 Відповісти
Ті що запам'ятали вже в кабздона концертні програмки читають.
25.08.2025 21:54 Відповісти
Гарна робота,гарні свинособаки..
25.08.2025 21:49 Відповісти
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
25.08.2025 22:02 Відповісти
 
 