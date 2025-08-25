Ціль знайдена, удар завдано - "Птахи Мадяра" рахують знищених окупантів під Покровськом. ВIДЕО

Покровський напрямок, Донецька область. Підрозділ 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" продовжує невпинно фіксувати результативні удари по окупантах, перетворюючи кожен виліт на точну операцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео один з операторів FPV-дрона демонструє вражаючу майстерність: дрон мчить до цілі, а вороги панічно розбігаються, ховаючись за деревами. Та навіть ті, хто заліг у траві, як-от "хробак" на одному з фрагментів, не змогли уникнути зустрічі з нашою пташкою.

"Птахи Мадяра" не просто літають — вони ведуть рахунок, де кожна одиниця має свою ціну.

