Ліквідація 8 окупантів-штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО
Вісьмох російських штурмовиків за допомогою дронів знищено на Покровському напрямку фронту в Донецькій області. Точна робота операторів дронів підрозділу 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Це уже раніше було… про орків!!
Вобщем, все умерли.
Таку заяву зробив начальник Управління штурмових військ ЗСУ полковник Валентин Манько у https://youtu.be/F9kTxe8zreg?si=ztqZCm_La_z2_8Cv коментарі Radio NV
За словами офіцера, ворог уже впродовж трьох тижнів відрізаний у районі Добропілля.
"На Добропільському напрямку ці "заячі вушка" були короткими, там відразу діяли 425-й, 1-й, 25-й полки і відповідні батальйони.
Потім був другий котел, тобто ці "заячі вушка" вже давно у нас обрізані, приблизно три тижні.
Пам'ятаєте, ще була "заяча голова"... Сьогодні ця операція була майже... ні, не майже, а фактично сьогодні завершена", - розповів полковник.
Тобто, рашисти зараз знаходяться у трьох котлах.