"Москаляку на гілляку": залишки окупанта після удару дрона повисли на дереві. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили ворожого піхотинця в окопі та завдали точного удару, повідомляє Цензор.НЕТ.

У результаті окупант був знищений, а його залишки після вибуху буквально повисли на дереві. "Крилатий вислів "москаляку на гілляку" набуває нового звучання", - йдеться в коментарі українських військових до оприлюдненого відео. Запис моменту ліквідації виклали у соцмережах підрозділу.

Все як книжка пише. Москаль на гіляці від вітру гойдається. Мило і душа радіє.
20.09.2025 15:59 Відповісти
Та хай висить . Зате вже мирний
20.09.2025 15:59 Відповісти
Воно, оте ****** з московії, що висить на гілляці, більше не гадить в Мирній Україні!!! Дякуємо Захисникам України !!
Це не саміти міру-мір, зеленського з єрмаком і шоблами супроводу, по всьому Світу, за чималенькі дерКошти!?!?
20.09.2025 16:05 Відповісти
І пташкам є чим поживитися, а головне безпечно! 😁
20.09.2025 16:01 Відповісти
шпаківня
20.09.2025 16:16 Відповісти
ні трєба боятіся образіти русню-це неможліво,саме як обосрати гімно...такі так-москалаку на гіляку
20.09.2025 16:08 Відповісти
20.09.2025 16:17 Відповісти
думав що за шию вішають але і так піде.
20.09.2025 16:29 Відповісти
Видатних вішають за нижні кінцівки.
А пересічних - як трапиться.
20.09.2025 16:38 Відповісти
Красівоєєєє Дивився б і дивився...
20.09.2025 16:56 Відповісти
Перефразовуючи класика: Мені нравіца як воно висить))
20.09.2025 17:35 Відповісти
 
 