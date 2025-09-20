"Москаляку на гілляку": залишки окупанта після удару дрона повисли на дереві. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили ворожого піхотинця в окопі та завдали точного удару, повідомляє Цензор.НЕТ.

У результаті окупант був знищений, а його залишки після вибуху буквально повисли на дереві. "Крилатий вислів "москаляку на гілляку" набуває нового звучання", - йдеться в коментарі українських військових до оприлюдненого відео. Запис моменту ліквідації виклали у соцмережах підрозділу.

