Дроны "Птахів Мадяра" уничтожают блиндажи, танки и легковые автомобили оккупантов. ВИДЕО
Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахів Мадяра" продолжают уничтожать технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено несколько танков, легковых авто, УАЗов типа "Буханка", а также блиндажи российских военных.
Кадры ударов беспилотников под звуки "Вивальди" опубликовали в соцсетях.
Всего в течение сентября дронари "отправили домой" по меньшей мере 4675 российских военных.
Низький уклін Мадяру та його пташкам.
І всі, надіюсь, на концерті у кабзона уже.....