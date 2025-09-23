РУС
Дроны "Птахів Мадяра" уничтожают блиндажи, танки и легковые автомобили оккупантов. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахів Мадяра" продолжают уничтожать технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено несколько танков, легковых авто, УАЗов типа "Буханка", а также блиндажи российских военных.

Кадры ударов беспилотников под звуки "Вивальди" опубликовали в соцсетях.

Всего в течение сентября дронари "отправили домой" по меньшей мере 4675 российских военных.

армия РФ (20641) война (1453) уничтожение (7978) 414 Птахи Мадяра (56)
Топ комментарии
Дякуємо нашим Воїнам за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
23.09.2025 18:53 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
23.09.2025 18:59 Ответить
Мадяр є герой України ,не то що угорське чмо орбан який прислуговує світовому злу.
23.09.2025 19:02 Ответить
Сподіватися на фламінго від аброхамія з міндічем і чернишовим, це марна справа!! Гончарук з бакановим, цьому приклад!!
23.09.2025 19:04 Ответить
а шо за музика ? Бах Бах ?
23.09.2025 19:05 Ответить
Вивальді.Бах ти ходячий
23.09.2025 19:13 Ответить
в мене бравзер Вівальді
23.09.2025 19:17 Ответить
А то мужик такий колись був
23.09.2025 19:18 Ответить
Вівальдович чи Вівальденко? Щось я вже забув..
23.09.2025 19:50 Ответить
Краівоє показують !
Низький уклін Мадяру та його пташкам.
23.09.2025 19:33 Ответить
Мадьяр-практично готовий президент воюючої України. Але в мене погане передчуття. Ж Оппа зезидента конкуренції не терпить
23.09.2025 19:52 Ответить
Музон в такт - нота в ноту!
І всі, надіюсь, на концерті у кабзона уже.....
23.09.2025 19:56 Ответить
 
 