Дроны "Птахів Мадяра" уничтожают блиндажи, танки и легковые автомобили оккупантов. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахів Мадяра" продолжают уничтожать технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожено несколько танков, легковых авто, УАЗов типа "Буханка", а также блиндажи российских военных.

Кадры ударов беспилотников под звуки "Вивальди" опубликовали в соцсетях.

Всего в течение сентября дронари "отправили домой" по меньшей мере 4675 российских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожгли возле Покровска: "Птахи Мадяра" уничтожили 18 российских штурмовиков. ВИДЕО 21+