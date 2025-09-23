РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8504 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 032 5

Дрон-камикадзе "Птахи Мадяра" прилетел оккупанту в голову. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" прицельно попали в оккупанта дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас попал прямо в голову захватчика.
После удара он хаотично хватал воздух, однако долго продержаться не смог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Птахів Мадяра" уничтожают блиндажи, танки и легковые авто оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20641) беспилотник (4301) боеприпасы (2418) 414 Птахи Мадяра (56)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо це він так "жадно воздуг глатал" у кінці?
показать весь комментарий
23.09.2025 21:44 Ответить
тут питання: чим він ковтав?
показать весь комментарий
23.09.2025 21:58 Ответить
Ну за дихання відповідає мозок, але тут навіть я засумнівався
показать весь комментарий
23.09.2025 22:04 Ответить
Це все прекрасно. Кацап здох. Але ж ота вся сволота в костюмчиках в туалеті на призвісько ООН зовсім не про це думає. А думає як припинити "конфлікт в Україні" за рахунок самої України. Щоб перехреститися і сказати "ну і слава богу ". Чи "ну і х#й би з ними". Питання в тому,що власне Україні робити? В принципі залишається лише шантаж підривом всіх АЕС. Більше ні на що так званий "цивілізований світ" реагувати не здатен. Тільки загроза власній шкурі як виявляється перекриває оці всі багатолітні гнилі балачки про "демократичні цінності ".
показать весь комментарий
23.09.2025 22:08 Ответить
Шапка теперь ему не нужна... а для другого головы кацапов не предназначены...
показать весь комментарий
23.09.2025 22:26 Ответить
 
 