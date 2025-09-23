Дрон-камикадзе "Птахи Мадяра" прилетел оккупанту в голову. ВИДЕО
Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" прицельно попали в оккупанта дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас попал прямо в голову захватчика.
После удара он хаотично хватал воздух, однако долго продержаться не смог.
