Дрон-камикадзе "Птахи Мадяра" прилетел оккупанту в голову. ВИДЕО

Украинские операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" прицельно попали в оккупанта дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас попал прямо в голову захватчика.

После удара он хаотично хватал воздух, однако долго продержаться не смог.

