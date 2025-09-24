РУС
Оккупант с канистрой бензина сгорел заживо после удара дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

На Покровском направлении на Донетчине операторы FPV-дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" опубликовали кадры эффектного удара по врагу.

Оккупант отбивался от украинского дрона: в одной руке - автомат, в другой - баклажка с бензином.
В этом "поединке" победил дрон, а от оккупанта осталось лишь пепелище, сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в комментарии под видео: "Вот она, российская смекалочка".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20657) беспилотник (4309) уничтожение (7985) 414 Птахи Мадяра (58)
Боклага бензину - це вже занадто дороге задоволення, щоб викинути.
24.09.2025 21:13 Ответить
Цей стейк підгорів до хрусткої скоринки. Щиро дякую шеф-кухарю!
24.09.2025 21:17 Ответить
Бензин не кинув.Дефіцит зараз.Життя за заправку.
24.09.2025 21:14 Ответить
Файно. Кожному орку по баклажці з бензином.
24.09.2025 21:15 Ответить
Це була гарна мирна угода
24.09.2025 21:17 Ответить
На рашці з бензином напряги - ***** тирити
24.09.2025 21:18 Ответить
Щоб так триматися за баклажку, то повинен бути первач
24.09.2025 21:19 Ответить
Розкішний відосик! Просто естетичне задоволення!
24.09.2025 21:21 Ответить
Ніякий це не бензин. Дихнув перегаром.
24.09.2025 21:23 Ответить
до дому ... до пекла )))
24.09.2025 21:28 Ответить
Це був полум"яний борець за ідеали русскава міра....
24.09.2025 21:33 Ответить
Предусмотрительно, прихватил канистрочку бензинчика чтобы сразу кремироваться.
24.09.2025 21:49 Ответить
какая нахххххх баклашка , там МЯДЯР их уже напалмом выжигает !!!! баклашка была бонусом ))) так сказать до готовности )))
24.09.2025 21:50 Ответить
Видовище звичайно гарне але заголовок просто "дичь" та вигадка "згорів живцем". Можна подумати, що якби не бензин, то він обтрусився і пішов далі.
24.09.2025 21:55 Ответить
Как гААРІЦЦА сгАроЄл на работьЄ ілі службьЄ
24.09.2025 21:58 Ответить
Пи*ар свинособачий.
24.09.2025 22:11 Ответить
Харашо гарiт!
24.09.2025 22:12 Ответить
 
 