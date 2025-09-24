Оккупант с канистрой бензина сгорел заживо после удара дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+
На Покровском направлении на Донетчине операторы FPV-дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" опубликовали кадры эффектного удара по врагу.
Оккупант отбивался от украинского дрона: в одной руке - автомат, в другой - баклажка с бензином.
В этом "поединке" победил дрон, а от оккупанта осталось лишь пепелище, сообщает Цензор.НЕТ.
Как говорится в комментарии под видео: "Вот она, российская смекалочка".
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+6 Сластьон Олександр #550250
показать весь комментарий24.09.2025 21:13 Ответить Ссылка
+6 Alessandro Moretti
показать весь комментарий24.09.2025 21:17 Ответить Ссылка
+5 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий24.09.2025 21:14 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сластьон Олександр #550250
показать весь комментарий24.09.2025 21:13 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий24.09.2025 21:14 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
✘
Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий24.09.2025 21:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий24.09.2025 21:17 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий24.09.2025 21:17 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий24.09.2025 21:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий24.09.2025 21:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Waldi Honcharov #560981
показать весь комментарий24.09.2025 21:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий24.09.2025 21:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий24.09.2025 21:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Юра Малко
показать весь комментарий24.09.2025 21:33 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий24.09.2025 21:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
василий граздич
показать весь комментарий24.09.2025 21:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gayka
показать весь комментарий24.09.2025 21:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий24.09.2025 21:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Стас #592531
показать весь комментарий24.09.2025 22:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий24.09.2025 22:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль