Оккупант с канистрой бензина сгорел заживо после удара дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

На Покровском направлении на Донетчине операторы FPV-дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" опубликовали кадры эффектного удара по врагу.

Оккупант отбивался от украинского дрона: в одной руке - автомат, в другой - баклажка с бензином.

В этом "поединке" победил дрон, а от оккупанта осталось лишь пепелище, сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в комментарии под видео: "Вот она, российская смекалочка".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

