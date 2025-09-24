"Садись-садись, бл#дь", - оккупанты избивают своих за дезертирство во время боя. ВИДЕО
Оккупанты избили своего товарища из-за того, что он покинул боевые позиции и "бросил своих".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записанных кадрах слышно, как один из российских военных ворчит: "Садись-садись, ты чо, гонишь что ли, бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу, еб#ть. Из-за вот этой царапинки, нах#й, с боевого задания ушел".
Избитый оккупант канючит на камеру, убеждая, что он якобы пострадал. "Ролевые игры во "второй армии мира", - говорится в заметке к видео.
Осторожно, ненормативная лексика!
Топ комментарии
Dmitriy Prudko
24.09.2025 22:27
Олександр Іванович Паламарчук
24.09.2025 22:18
andriy niki1
24.09.2025 22:42
Ти таки і справді ібанутий.
Чи за 15 срублЄй на лахті.
і так ТЦК трішки прогнали .
Варто було просто забанити рахунки тим хто не прийшли у військомат.
кому їм?
ухилянтам сцикунам?
Та нехай по смітникам харчуються.
Чому вони не ходять по спортзалам і ресторанам в часи пік?
Та сцикуна ухилянта вона не стосується.
Тебе кинуть на Варшаву, а твої рідні будуть пити свою сечу..
Не турбуйся кинуть просто і без інету.
Гарантую ти просто охренієш..