2 709 20

"Садись-садись, бл#дь", - оккупанты избивают своих за дезертирство во время боя. ВИДЕО

Оккупанты избили своего товарища из-за того, что он покинул боевые позиции и "бросил своих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записанных кадрах слышно, как один из российских военных ворчит: "Садись-садись, ты чо, гонишь что ли, бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу, еб#ть. Из-за вот этой царапинки, нах#й, с боевого задания ушел".

Избитый оккупант канючит на камеру, убеждая, что он якобы пострадал. "Ролевые игры во "второй армии мира", - говорится в заметке к видео.

Осторожно, ненормативная лексика!

армия РФ (20657) избиение (9866) издевательство (171) дезертирство (343)
+5
Як можна взагалі спілкуватись кац. мовою, тим самим автоматично ставати ждуном таких істот як свинокацапи?
24.09.2025 22:27
+3
бьйоть-значіть любіть.
24.09.2025 22:18
+2
армія садомазохістів
24.09.2025 22:42
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Осіннє загострення?Може всих того?Почув мову кацапську і вбивати?
24.09.2025 22:39
армія садомазохістів
24.09.2025 22:42
тримайте, тут кабачок з*******!
Ти таки і справді ібанутий.
Чи за 15 срублЄй на лахті.
і так ТЦК трішки прогнали .
Варто було просто забанити рахунки тим хто не прийшли у військомат.
24.09.2025 22:59
Кабачок

кому їм?
ухилянтам сцикунам?
Та нехай по смітникам харчуються.
24.09.2025 23:10
у мене є претензія до ТЦК.
Чому вони не ходять по спортзалам і ресторанам в часи пік?
Та сцикуна ухилянта вона не стосується.
24.09.2025 23:16
і ок будеш як в місті Донецьк.
Тебе кинуть на Варшаву, а твої рідні будуть пити свою сечу..
Не турбуйся кинуть просто і без інету.
24.09.2025 23:19
ну то глянь історію глибше чим тобі у школі її дали.
Гарантую ти просто охренієш..
24.09.2025 22:54
З життя хробаків…
24.09.2025 23:00
Даже интересно, когда этот ******* подписывал контракт на миллионы, думал ли он, что будет сидеть с выбитым глазом и тошнить "извините меня пожалуйста"?
24.09.2025 23:24
Защитник ********* с характерным кавказким акцентом учит скрепоносное быдло родину лубыт .... а быдло оно уважает кнут в руках хозяина
24.09.2025 23:44
Що, нема калаша, щоб завалити всіх цих цапів? Мочи їх!!!!!!!!!!!!!! А потім у полон до українців
24.09.2025 23:47
 
 