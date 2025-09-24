"Садись-садись, бл#дь", - оккупанты избивают своих за дезертирство во время боя. ВИДЕО

Оккупанты избили своего товарища из-за того, что он покинул боевые позиции и "бросил своих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записанных кадрах слышно, как один из российских военных ворчит: "Садись-садись, ты чо, гонишь что ли, бл#дь, я уже третий раз за тобой слежу, еб#ть. Из-за вот этой царапинки, нах#й, с боевого задания ушел".

Избитый оккупант канючит на камеру, убеждая, что он якобы пострадал. "Ролевые игры во "второй армии мира", - говорится в заметке к видео.

Осторожно, ненормативная лексика!

