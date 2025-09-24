РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6461 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
955 7

Оккупант сгорел, деньги разлетелись: боевая работа операторов дронов 38-й ОБрМП. ВИДЕО 18+

Украинский дрон бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты догнал оккупанта и ликвидировал его посреди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара от российского военного осталось лишь пепелище, а из его личных вещей разлетелись деньги.

Пользователи сети иронично комментируют: "В ВС РФ гробы стали выдавать заблаговременно".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Садись-садись, бл#дь", - оккупанты бьют своих за дезертирство во время боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20657) беспилотник (4309) уничтожение (7985) 38 отдельная бригада морской пехоты (34)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рубли или доллары?
показать весь комментарий
24.09.2025 23:18 Ответить
Чудове відео !
На жаль , в Україні , на 12-й рік війни так і не створено структури військової пропаганди - це робота , як раз для них - донести до максимально ширшої кацапської аудиторії такі відео , з конкретним натяком - гроші за контракт витратит все одно не вийде !
показать весь комментарий
24.09.2025 23:20 Ответить
скажіть після цього що кацапи не ібануті....
показать весь комментарий
24.09.2025 23:23 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 23:23 Ответить
До ****** з таким треба, він війну почав!
показать весь комментарий
24.09.2025 23:48 Ответить
"деньги! деньги там под половицей лежат!" ))
показать весь комментарий
24.09.2025 23:32 Ответить
 
 