Оккупант сгорел, деньги разлетелись: боевая работа операторов дронов 38-й ОБрМП. ВИДЕО 18+

Украинский дрон бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты догнал оккупанта и ликвидировал его посреди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара от российского военного осталось лишь пепелище, а из его личных вещей разлетелись деньги.

Пользователи сети иронично комментируют: "В ВС РФ гробы стали выдавать заблаговременно".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

