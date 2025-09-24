Оккупант сгорел, деньги разлетелись: боевая работа операторов дронов 38-й ОБрМП. ВИДЕО 18+
Украинский дрон бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты догнал оккупанта и ликвидировал его посреди поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара от российского военного осталось лишь пепелище, а из его личных вещей разлетелись деньги.
Пользователи сети иронично комментируют: "В ВС РФ гробы стали выдавать заблаговременно".
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
На жаль , в Україні , на 12-й рік війни так і не створено структури військової пропаганди - це робота , як раз для них - донести до максимально ширшої кацапської аудиторії такі відео , з конкретним натяком - гроші за контракт витратит все одно не вийде !