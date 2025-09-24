РУС
ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: дрон разнес БМП и личный состав оккупантов. ВИДЕО 18+

На Купянском направлении операторы беспилотников 10-го армейского корпуса ВСУ уничтожили военных РФ и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны-камикадзе попали в боевую машину с личным составом противника и ликвидировали еще по меньшей мере десяток оккупантов. На последних кадрах видно, как одно из тел военного РФ разорвало на части.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20657) уничтожение (7985) ВСУ (6934) дроны (4789) Харьковская область (1629) Купянский район (428) Купянск (780)
Десь на болотах з родості завила свиноматка.
24.09.2025 23:57 Ответить
Дуже яскравий останній кадр!
25.09.2025 00:12 Ответить
 
 