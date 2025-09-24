ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: дрон разнес БМП и личный состав оккупантов. ВИДЕО 18+

На Купянском направлении операторы беспилотников 10-го армейского корпуса ВСУ уничтожили военных РФ и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны-камикадзе попали в боевую машину с личным составом противника и ликвидировали еще по меньшей мере десяток оккупантов. На последних кадрах видно, как одно из тел военного РФ разорвало на части.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупант сгорел, деньги разлетелись: боевая работа операторов дронов 38-й ОБрМП. ВИДЕО 18+