ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: дрон разнес БМП и личный состав оккупантов. ВИДЕО 18+
На Купянском направлении операторы беспилотников 10-го армейского корпуса ВСУ уничтожили военных РФ и их технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны-камикадзе попали в боевую машину с личным составом противника и ликвидировали еще по меньшей мере десяток оккупантов. На последних кадрах видно, как одно из тел военного РФ разорвало на части.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Oleg K
Нагнибіда Ципердюк
