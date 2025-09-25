Посол России во Франции заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют самолет РФ
Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес Североатлантического альянса. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Москвой как начало войны.
Заявление прозвучало на фоне обострения дискуссий вокруг безопасности в воздушном пространстве Черного моря и приграничных территорий, где российская авиация регулярно нарушает международные нормы, передает Цензор.НЕТ.
"Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Это будет война", - сказал Мешков в эфире французской радиостанции RTL.
Кремль традиционно использует подобные ультиматумы как элемент запугивания, пытаясь сдержать Запад от более активной поддержки Украины и усиления систем ПВО и авиационного патрулирования НАТО.
Ердоган збив десять років тому... ну, і що?
Сначала столько пафрса
А потом - отползают!!!!
Если с яйцами проблема - то нехер языком трепать!!!
Мы свое не можем защитить!!!!!!
Круглые сутки утюжат весь Донбасс
Запорожье ,Херсон
Сумы и Чернигов
Я в шоке от того,как там живут люди
Там АЛЕППО УЖЕ...
Зіб"ють літак французи - Росія погавкає, і "заткнеться...
Гопота(Г): да ми щас в натурє ваши хлєбала раз..башим.
Очкарики(Г): одін звонок по етому тєлєфону (демонструє пошарпану Нокію) і всєх вас найдут с прострелєнимі бошкамі
Г: ніхєра, ми вас щас будєм біть ногамі.
О(тикає пальцем): тєбя, тєбя і тєбя просто прістрєлят, а тєбя (показує пальцем на головного гопа) сначала трахнут, а потом прістрєлят.
І так по колу приблизно годину. І видно шо гопота б давно урила очкариків, але сцикотно - а якшо вони не брешуть? А очкарики розуміють шо якшо втратити бравий вигляд - точно уриють.
А я це все наблюдав з вікна общаги, поки не стало нудно. Потім плюнув і пишов гратися в Старкрафт по мережі. Хз чим закінчилося...