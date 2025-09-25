Посол России во Франции заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют самолет РФ

Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес Североатлантического альянса. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Москвой как начало войны.

Заявление прозвучало на фоне обострения дискуссий вокруг безопасности в воздушном пространстве Черного моря и приграничных территорий, где российская авиация регулярно нарушает международные нормы, передает Цензор.НЕТ.

"Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Это будет война", - сказал Мешков в эфире французской радиостанции RTL.

Кремль традиционно использует подобные ультиматумы как элемент запугивания, пытаясь сдержать Запад от более активной поддержки Украины и усиления систем ПВО и авиационного патрулирования НАТО.

