Посол России во Франции заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют самолет РФ

Посол России заявил о возможном начале войны с НАТО

Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес Североатлантического альянса. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Москвой как начало войны.

Заявление прозвучало на фоне обострения дискуссий вокруг безопасности в воздушном пространстве Черного моря и приграничных территорий, где российская авиация регулярно нарушает международные нормы, передает Цензор.НЕТ.

"Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Это будет война", - сказал Мешков в эфире французской радиостанции RTL.

Кремль традиционно использует подобные ультиматумы как элемент запугивания, пытаясь сдержать Запад от более активной поддержки Украины и усиления систем ПВО и авиационного патрулирования НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте о Лаврове: "Ничего полезного никогда не вылетало из его уст"

война (1454) НАТО (10352) посольство РФ (455) россия (97378)
+28
*******.
Ердоган збив десять років тому... ну, і що?
25.09.2025 16:55
+11
Не лізь на чужу територію.не получиш у морду
25.09.2025 16:55
+11
Стара гра у "Божевільного Івана". А Європа тільки шмарклі жує та памперси міняє.
25.09.2025 16:57
Не лізь на чужу територію.не получиш у морду
25.09.2025 16:55
*******.
Ердоган збив десять років тому... ну, і що?
25.09.2025 16:55
абіділісь...
25.09.2025 16:57
Турция могла бы пасть ниц от томатной блокады рф но вовремя ретировалась и попросила пощады.
25.09.2025 17:03
Кацапі помідори чавили. Які вже купили у турків...
25.09.2025 17:03
Знову вийде Макрон і скаже - шо ви шо ви - яке збиття? -
25.09.2025 16:56
Тю, а скільки розповідали, що вони вже воюють із НАТОм…
25.09.2025 16:56
Бішену собаку треба вбивати,а не лікувати
25.09.2025 16:57
Стара гра у "Божевільного Івана". А Європа тільки шмарклі жує та памперси міняє.
25.09.2025 16:57
Припоминаю, шо когда Турция(член НАТО) сбила Су-24, тоже началась война. Ну очень кратковременная...
25.09.2025 16:57
Томатный гамбит.
25.09.2025 17:06
Ооо! Почалось залякування! Зараз нато задню ввімкне! Хоча і ,,передньої" ще не було!!
25.09.2025 16:57
1001-а "червона лінія"....
25.09.2025 16:58
Сцикуни!
25.09.2025 16:58
Можливо я сьогодні вечером випью грам 200 , а можливо пива.. А можливо і нічого.
25.09.2025 17:00
Лягушатники неисправимы
Сначала столько пафрса
А потом - отползают!!!!
Если с яйцами проблема - то нехер языком трепать!!!
25.09.2025 17:01
десь я то чув. Чи не Скабеева вещала?)) не пались
показать весь комментарий
Настав час українським БЕКам захищати небо країн НАТО у Балтиці, збиваючи/топлячи рашистські військові літаки та кораблі.
25.09.2025 17:02
Не согласна
Мы свое не можем защитить!!!!!!
Круглые сутки утюжат весь Донбасс
Запорожье ,Херсон
Сумы и Чернигов
Я в шоке от того,как там живут люди
Там АЛЕППО УЖЕ...
25.09.2025 17:12
Так так, одна Бобріха теж там розказувала, тепер в кому впаде. Ви тролі хоч би не палилися так
25.09.2025 17:44
Воно мабуть з Польщі видніше? А ти приїдь у Запоріжжя, подивись на південні околиці, куди кожну ніч прилітає.
25.09.2025 18:16
Облезлый и гнилозубый медведь увязший четвертый год в Украине пугает НАТО, а слабо запустить пару Шахедов с БК или залететь хотя бы на 20 км, тогда и посмотрим ху из ху
25.09.2025 17:03
Ну і добре. Війна так війна. Кацапня не тягне війни з Україною, а про шо там говорити що до НАТО...
25.09.2025 17:03
"бабка дєдку попугівала,а дєдка бабку пойобивал".
25.09.2025 17:05
https://youtu.be/sSHkIWtT_IA?si=XwTWq1_3i9nYuNL1
25.09.2025 17:05
європейські сцикуни
25.09.2025 17:08
так вже було і війни не було
25.09.2025 17:10
крім помідор у кацапні нема чим відповісти
25.09.2025 17:11
Польща заявила шо буде збивати і без нати
25.09.2025 17:13
треба йо* нути один раз ,а вже потім сказати ,шо непроханих гостей так зустрічають ... традіція така у НАТО ...
25.09.2025 17:18
Конєшно почне. Проти Турції вже колись почала, і Європа теж помідорами нє обдєлаєцца.
25.09.2025 17:21
⚡️Рютте: Я підтримую заклик Трампа збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО.
25.09.2025 17:26
Пі*араси лякають, бо знають що головне завдання європейців не вступати в конфлікт. Воювати повинна тільки Україна.
25.09.2025 17:28
Не погоджуюсь: путін не зря на поклони літав до панди. Китай всім керує. І китайцям якраз ну дуже треба, шоп ресурси Заходу пішли «не туда», бо їм ше за Тайвань воювати
25.09.2025 17:41
1. Ердоган збив. 2. Ви вже 3+ років воюєте на повну. І шо?
25.09.2025 17:40
После сбития турками кацапского самолета, кацапы объявили войну турецким помидорам и проиграли. Турецкие помидоры оккупировали кацапов.
25.09.2025 17:44
Туши свет, кидай гранату!!
25.09.2025 17:45
Доповню. Ніззя іскать чорную кошку в комнатє, когда єйо там нєт.
25.09.2025 18:08
Безкінечний кацапський блеф,який розрахований на безкінечну євронікчемність та боягузство. 100% профіт для лаптємордих.
25.09.2025 17:46
"Гавкакаюча собака не кусатиметься... Бо сама боїться..."
Зіб"ють літак французи - Росія погавкає, і "заткнеться...
25.09.2025 17:47
Другими словами, посол сказал, что НАТО не имеет права на защиту.
25.09.2025 17:49
25.09.2025 18:02
Колись давно наблюдав сцену під студентським нічним клюбом на Політеху. Гопота в кількості рил десять окрижили якихось очкариків в кількості трьох підручників з ботаніки. І між ними був приблизно такий діалог:
Гопота(Г): да ми щас в натурє ваши хлєбала раз..башим.
Очкарики(Г): одін звонок по етому тєлєфону (демонструє пошарпану Нокію) і всєх вас найдут с прострелєнимі бошкамі
Г: ніхєра, ми вас щас будєм біть ногамі.
О(тикає пальцем): тєбя, тєбя і тєбя просто прістрєлят, а тєбя (показує пальцем на головного гопа) сначала трахнут, а потом прістрєлят.

І так по колу приблизно годину. І видно шо гопота б давно урила очкариків, але сцикотно - а якшо вони не брешуть? А очкарики розуміють шо якшо втратити бравий вигляд - точно уриють.
А я це все наблюдав з вікна общаги, поки не стало нудно. Потім плюнув і пишов гратися в Старкрафт по мережі. Хз чим закінчилося...
25.09.2025 18:11
Якщо мінський маньяк не дістане карти і не покаже, де будуть скидати нато в ЛаМанш і Балтійське море, то це махання обісцяними портками.
25.09.2025 18:13
 
 