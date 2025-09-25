РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф
1 661 5

Рютте о Лаврове: "Ничего полезного никогда не вылетало из его уст"

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в эфире Fox News' "Fox & Friends", передает Цензор.НЕТ.

"Лавров является министром иностранных дел РФ, кажется, со времен рождения Иисуса Христа. С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", - сказал генсек НАТО.

Кроме того, Рютте поддержал комментарии президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские беспилотники и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг является необходимым.

"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - отметил он, добавив, что военные НАТО обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты за пределы территории союзников или принимать дальнейшие меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте после встречи с Зеленским: Поддержка Украины со стороны НАТО продолжается

Автор: 

Лавров Сергей (2366) НАТО (10352) Рютте Марк (486)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не кажи... мем "дебіли, ..лядь" - на всі часи...
показать весь комментарий
25.09.2025 16:50 Ответить
В нього робота така - Геббельс
показать весь комментарий
25.09.2025 16:50 Ответить
з часів народження Ісуса Христа
показать весь комментарий
25.09.2025 17:04 Ответить
Давно пора чтобы из его пасти мухи вылетали, предварительно отложив там потомство... может кто потом на рыбалку сходит...
показать весь комментарий
25.09.2025 17:11 Ответить
Ух ти! Чи не занадто посмілішали партнери наші!🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 17:43 Ответить
 
 