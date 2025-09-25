Рютте о Лаврове: "Ничего полезного никогда не вылетало из его уст"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в эфире Fox News' "Fox & Friends", передает Цензор.НЕТ.

"Лавров является министром иностранных дел РФ, кажется, со времен рождения Иисуса Христа. С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания", - сказал генсек НАТО.

Кроме того, Рютте поддержал комментарии президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские беспилотники и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг является необходимым.

"Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - отметил он, добавив, что военные НАТО обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты за пределы территории союзников или принимать дальнейшие меры.

