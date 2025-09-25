РУС
Рютте после встречи с Зеленским: Поддержка Украины со стороны НАТО продолжается

Рютте о поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой заверил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в соцсети Х.

"Вчера была хорошая встреча с президентом Зеленским и его замечательной командой. Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает поступать, в частности, поставляется жизненно важное американское оружие и материалы, финансируемые союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

Рютте добавил, что продолжается тесное сотрудничество, чтобы "обеспечить возможность для Украины защищаться, пока мы работаем над прекращением войны и установлением прочного мира".

Рютте о поддержке Украины

якщо так триватиме підтримка України ,як до сьогодні то варто щодня включати пісню "Цей дощ на довго"
показать весь комментарий
25.09.2025 16:31 Ответить
"Росія не має виграти, Україна не має програти."

Чули вже.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:34 Ответить
шобл ?

тримають пісюна гвалтівнику ? )
показать весь комментарий
25.09.2025 16:45 Ответить
 
 