Рютте после встречи с Зеленским: Поддержка Украины со стороны НАТО продолжается
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой заверил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в соцсети Х.
"Вчера была хорошая встреча с президентом Зеленским и его замечательной командой. Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает поступать, в частности, поставляется жизненно важное американское оружие и материалы, финансируемые союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.
Рютте добавил, что продолжается тесное сотрудничество, чтобы "обеспечить возможность для Украины защищаться, пока мы работаем над прекращением войны и установлением прочного мира".
Чули вже.
тримають пісюна гвалтівнику ? )