УКР
Зустріч Зеленського з Рютте
Рютте після зустрічі із Зеленським: Підтримка України з боку НАТО триває

Рютте про підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів із президентом України Володимиром Зеленським зустріч, після якої запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте написав у соцмережі Х.

"Учора відбулася гарна зустріч із президентом Зеленським та його чудовою командою. Підтримка України з боку НАТО продовжує надходити, зокрема, постачається життєво важлива ​американська зброя та матеріали, що фінансуються союзниками по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Рютте додав, що триває тісна співпраця, щоб "забезпечити можливість для України захищатися, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням міцного миру".

Рютте про підтримку України

Зеленський Володимир (25603) НАТО (6816) підтримка (646) Рютте Марк (527)
Коментувати
якщо так триватиме підтримка України ,як до сьогодні то варто щодня включати пісню "Цей дощ на довго"
25.09.2025 16:31 Відповісти
"Росія не має виграти, Україна не має програти."

Чули вже.
25.09.2025 16:34 Відповісти
шобл ?

тримають пісюна гвалтівнику ? )
25.09.2025 16:45 Відповісти
 
 