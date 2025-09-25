Рютте після зустрічі із Зеленським: Підтримка України з боку НАТО триває

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів із президентом України Володимиром Зеленським зустріч, після якої запевнив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте написав у соцмережі Х.

"Учора відбулася гарна зустріч із президентом Зеленським та його чудовою командою. Підтримка України з боку НАТО продовжує надходити, зокрема, постачається життєво важлива ​американська зброя та матеріали, що фінансуються союзниками по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Рютте додав, що триває тісна співпраця, щоб "забезпечити можливість для України захищатися, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням міцного миру".

